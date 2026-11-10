Cuánto cobran trabajadores rurales de UATRE en noviembre y diciembre 2026: el salario que ganan

Los trabajadores rurales comprendidos en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) tienen definidas sus escalas salariales para noviembre y diciembre de 2026. Los valores fueron establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), a partir del acuerdo alcanzado entre el sindicato y las entidades representativas del sector empleador.

{{{htmlAmp}}}

Según las escalas vigentes, el salario básico mensual de un peón rural general es de $1.235.833,53, al que se suma una asignación no remunerativa de $12.465. De esta manera, ambos conceptos totalizan $1.248.298,53 mensuales, sin contemplar adicionales ni descuentos.

Los importes varían según la categoría laboral, la actividad productiva y la región donde se desarrollan las tareas. Mientras que la escala general se mantiene sin modificaciones durante noviembre y diciembre, algunas actividades, como la olivícola, tienen previsto un nuevo incremento desde el último mes del año.

Salarios con aumento en noviembre

Cuánto cobra un peón rural de UATRE en noviembre y diciembre de 2026

Para el personal permanente de prestación continua, el salario básico de un Peón General se ubica en $1.235.833,53 mensuales. A este importe se agrega una suma no remunerativa de $12.465, por lo que el total de ambos conceptos alcanza los $1.248.298,53. En el caso de los trabajadores que cobran por jornal, el valor básico es de $54.368,02, más un adicional no remunerativo de $548,37.

Los valores son los siguientes:

Concepto Importe Salario básico mensual $1.235.833,53 Suma no remunerativa mensual $12.465 Total mensual de ambos conceptos $1.248.298,53 Jornal básico $54.368,02 Suma no remunerativa por jornal $548,37

Esta escala comenzó a regir en octubre de 2026 y mantiene su vigencia durante noviembre y diciembre, con un plazo establecido hasta el 31 de julio de 2027.

Salarios UATRE conn aumento

Escala salarial de UATRE: cuánto cobran los trabajadores rurales por categoría

Los salarios básicos del personal permanente de prestación continua dependen de las funciones que desempeña cada trabajador. Para noviembre y diciembre de 2026, las principales remuneraciones mensuales son:

Categoría Salario básico mensual Peón General $1.235.833,53 Peón Único $1.267.286,73 Peones de arroz, haras y cabañas $1.269.906,69 Ovejeros $1.280.012,44 Oficios rurales especializados $1.315.590,52 Ordeñadores en explotaciones tamberas $1.323.953,65 Puesteros $1.357.795,04 Ordeñadores que también cumplen funciones de carreros $1.363.083,96 Tractoristas y maquinistas agrícolas $1.371.311,17 Mecánicos tractoristas $1.439.808,93 Capataces $1.493.036,48 Encargados $1.572.503,85

La categoría de oficios rurales especializados comprende, entre otros, albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, herreros, jardineros, mecánicos, panaderos y pintores.

Estos importes corresponden a los salarios básicos y no incluyen comida ni sueldo anual complementario (SAC). Además, debe sumarse el concepto no remunerativo previsto para cada categoría.

Cuánto cobran los tractoristas, maquinistas y trabajadores de cosecha

Los trabajadores que realizan exclusivamente tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas, incluida la cosecha de arroz, tienen una escala salarial diferenciada. Para noviembre y diciembre, el salario básico mensual es de $1.892.406,17, al que se suman $19.087,40 no remunerativos.

En tanto, el jornal básico se ubica en $83.365,17, más una suma no remunerativa de $840,85. Por lo tanto, ambos conceptos mensuales alcanzan los $1.911.493,57, sin incluir los adicionales que puedan corresponder.

Cuánto cobran los trabajadores rurales de la actividad porcina

El personal que trabaja en establecimientos de producción porcina también cuenta con remuneraciones específicas. Los salarios básicos mensuales para noviembre y diciembre son:

Categoría Básico mensual Suma no remunerativa Peón General $1.265.715,49 $12.766,40 Peón Porcino $1.302.324,33 $13.135,65 Peón Porcino Especializado $1.338.932,93 $13.504,89 Encargado $1.628.273,25 $16.423,27

El acuerdo también establece que, una vez cumplidos tres meses de desempeño, el Peón General debe ser promovido a la categoría de Peón Porcino, salvo que el empleador le otorgue esa calificación con anterioridad.

Los salarios rurales que superan los $2 millones en noviembre y diciembre

Entre las actividades con remuneraciones más elevadas se encuentra la aplicación de productos fitosanitarios. En este sector, el Peón Auxiliar percibe un salario básico mensual de $1.999.956,44, más $20.172,18 no remunerativos.

Por su parte, los conductores de equipos autopropulsados tienen un básico de $2.890.011,27, al que se agregan $29.149,55 no remunerativos. Otras actividades también presentan escalas particulares:

Actividad del cáñamo: los operarios de campo no calificados tienen un básico de $1.351.719,10, mientras que los calificados perciben $1.377.852,55.

Riego presurizado en Catamarca y La Rioja: el Operador de Riego Presurizado cobra $1.422.831,64 de básico, más $14.351,12 no remunerativos.

Estos valores tienen vigencia hasta el 31 de julio de 2027, según los plazos establecidos en el acuerdo.

UATRE: cuánto aumentan los salarios de la actividad olivícola en diciembre

A diferencia de la escala general, los trabajadores de la actividad olivícola tienen previsto un nuevo tramo salarial desde diciembre de 2026. Por ejemplo, el básico mensual del Trabajador Calificado de Riego pasa de $1.524.017,32 en noviembre a $1.565.369,60 en diciembre. Esto representa un incremento de $41.352,28 en el salario básico, equivalente a aproximadamente un 2,71%.

Las principales escalas de la actividad olivícola quedan de la siguiente manera:

Categoría Básico noviembre Básico diciembre Capataz $1.565.663,86 $1.608.146,17 Encargado $1.639.702,17 $1.684.193,42 Encargado de calidad $1.685.976,12 $1.731.722,95 Trabajador de producción no calificado $1.294.676,25 $1.329.805,65 Trabajador de producción semicalificado $1.357.875,34 $1.394.719,57 Trabajador de producción calificado $1.432.446,73 $1.471.314,36 Trabajador de mantenimiento calificado $1.509.625,19 $1.550.586,96 Trabajador calificado de riego $1.524.017,32 $1.565.369,60

A estos importes deben agregarse las sumas no remunerativas correspondientes a cada categoría y período. Los valores establecidos desde diciembre tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027.

Qué adicionales cobran los trabajadores rurales por antigüedad y zona

Además de los salarios básicos, los trabajadores rurales pueden percibir adicionales que incrementan su remuneración. La Ley 26.727 establece una bonificación por antigüedad que se calcula sobre la remuneración básica de la categoría.

Para quienes tienen hasta diez años de servicio, el adicional es del 1% por cada año trabajado. En tanto, para los empleados con más de diez años de antigüedad, corresponde el 1,5% por cada año. También se contempla un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas para quienes trabajan en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por lo tanto, el salario final puede ser superior al básico publicado, según la antigüedad, la zona y las condiciones particulares de cada puesto.