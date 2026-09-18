Cuánto cobran trabajadores deportivos en septiembre 2026: el salario que cobran

Los trabajadores de entidades deportivas y civiles tienen una nueva escala salarial en septiembre de 2026, luego de la actualización acordada por la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC).

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El acuerdo contempla un incremento del 2,5% para septiembre, que impacta en los salarios de los empleados de clubes de todo el país. Los montos dependen de la categoría y del tipo de tarea desempeñada. Además, las partes tienen prevista una nueva instancia de negociación durante octubre, por lo que las escalas podrían volver a modificarse el próximo mes.

Salarios de entidades deportivas

Cuánto cobran los trabajadores deportivos en septiembre 2026

Con la actualización vigente, los salarios informados para septiembre quedan de la siguiente manera:

Categoría / actividad Salario en septiembre 2026 Personal de clubes - primera categoría $1.855.279 Personal administrativo - primera escala $1.788.662 Maestranza y servicios generales - categoría inicial $1.548.762 Maestranza y servicios generales - categoría máxima $1.635.718

De esta manera, entre las categorías detalladas, el salario más elevado corresponde al personal de clubes de primera categoría, con un haber de $1.855.279.

Los valores corresponden a las remuneraciones establecidas por convenio. El ingreso final de cada empleado puede variar de acuerdo con su categoría y otros conceptos salariales que correspondan.

De cuánto es el aumento para los trabajadores de clubes

La actualización salarial de septiembre es del 2,5% y forma parte de las negociaciones vigentes para los trabajadores comprendidos en el sector de entidades deportivas y civiles. El incremento se incorpora a las escalas correspondientes a septiembre y alcanza a los trabajadores comprendidos en el acuerdo de UTEDYC.

Así, el personal de clubes llega a $1.855.279 en la primera categoría, mientras que la primera escala del segmento administrativo se ubica en $1.788.662.

Salarios de UTEDYC

Cuánto cobra el personal de maestranza y servicios generales

Para los trabajadores que realizan tareas de maestranza y servicios generales, los salarios establecidos para septiembre se ubican entre $1.548.762 y $1.635.718, según la categoría.

Estos montos también funcionan como referencia dentro de la escala convencional, por lo que el haber final puede modificarse según los conceptos que correspondan a cada trabajador.

El esquema salarial contempla una nueva instancia de negociación durante octubre. Las partes volverán a analizar la evolución de las remuneraciones y podrán definir nuevas modificaciones para el período siguiente.

Por el momento, en septiembre de 2026 los trabajadores deportivos alcanzan salarios de hasta $1.855.279, mientras que los administrativos de primera escala cobran $1.788.662 y el personal de maestranza y servicios generales se ubica entre $1.548.762 y $1.635.718.