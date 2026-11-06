Cuánto cobran al mes los guardianes del papa León XIV: qué requisitos deben cumplir para conseguir el trabajo

La seguridad del papa León XIV está a cargo de dos cuerpos especializados que combinan tradición, formación y estrictos protocolos de protección: la Guardia Suiza Pontificia y la Gendarmería del Vaticano. Sus integrantes tienen la responsabilidad de custodiar al Sumo Pontífice tanto en sus actividades dentro de la Ciudad del Vaticano como durante sus viajes internacionales. Pero ¿cuánto cobran por este trabajo y cuáles son los requisitos para ingresar?

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Según la información publicada por La Gaceta, los salarios iniciales parten de los 1.500 euros netos mensuales, aunque pueden aumentar según la antigüedad, la jerarquía y las funciones desempeñadas. Además, los agentes cuentan con beneficios vinculados con el alojamiento y otros gastos cotidianos.

Una de las condiciones más particulares para incorporarse a estos cuerpos es el estado civil. Los aspirantes deben ingresar solteros, una exigencia asociada con la disponibilidad operativa y las características del servicio.

Cuánto cobra un miembro de la seguridad suiza

Cuánto cobran los guardianes del papa León XIV por mes

Los integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería vaticana perciben remuneraciones que varían según el rango, los años de servicio y las responsabilidades asignadas. En el caso de la Guardia Suiza Pontificia, un soldado recién incorporado cobra aproximadamente 1.500 euros netos por mes. El salario puede incrementarse mediante ascensos, antigüedad, horas extraordinarias y participación en misiones especiales fuera del Vaticano.

Por su parte, los agentes que ingresan a la Gendarmería del Vaticano reciben entre 1.500 y 1.700 euros mensuales, según las estimaciones publicadas. Las remuneraciones pueden aumentar para quienes acceden a puestos de mayor responsabilidad o se incorporan a unidades especializadas, como los equipos antiterroristas y antiexplosivos. A los salarios se suman beneficios que permiten reducir los gastos de manutención de los agentes, especialmente durante los primeros años de servicio.

Qué requisitos deben cumplir para trabajar como guardianes del Papa

Uno de los requisitos destacados para ingresar a los cuerpos de seguridad pontificios es estar soltero al momento de la incorporación. Esta condición responde, según la información difundida, a una combinación de tradición militar y exigencias operativas. Los agentes deben cumplir jornadas intensas de vigilancia, turnos nocturnos y períodos de disponibilidad inmediata para responder ante situaciones de emergencia.

La protección del Papa exige una organización permanente, tanto durante las actividades oficiales como en los desplazamientos y viajes internacionales. Sin embargo, las condiciones de incorporación no son idénticas para ambas fuerzas. La Guardia Suiza y la Gendarmería tienen sus propios procesos de selección, formación y requisitos institucionales.

Seguridad del Vaticano: cuánto cobran

¿Los guardianes del Papa pueden casarse?

Aunque la soltería aparece entre las condiciones iniciales de ingreso mencionadas, esto no significa que los integrantes deban permanecer solteros durante toda su carrera. Según la información publicada, el matrimonio puede autorizarse una vez cumplidos determinados requisitos relacionados con la edad, la jerarquía y la antigüedad.

Entre las condiciones mencionadas figuran tener al menos 26 años, haber alcanzado el rango de cabo o acreditar un período mínimo de servicio, que puede extenderse entre tres y cinco años. También se contempla el compromiso de continuar prestando servicios durante un período adicional.

En caso de contraer matrimonio, el Vaticano puede facilitar una vivienda familiar dentro o cerca de su territorio, debido a que los alojamientos destinados a los agentes jóvenes no están preparados para albergar familias. Durante los primeros años, los reclutas suelen compartir habitaciones dentro de las instalaciones destinadas a los cuerpos de seguridad.

Qué diferencia hay entre la Guardia Suiza y la Gendarmería del Vaticano

Aunque ambas instituciones participan de la protección del Sumo Pontífice, tienen funciones y trayectorias diferentes. La Guardia Suiza Pontificia fue fundada en 1506 y es uno de los cuerpos militares más antiguos del mundo. Sus integrantes son reconocidos internacionalmente por los uniformes de colores azul, rojo y amarillo que utilizan durante determinadas ceremonias oficiales.

Además de sus funciones de seguridad, la institución cumple un papel protocolar y de representación dentro del Vaticano. Por su parte, la Gendarmería del Vaticano, fundada en 1816, desarrolla tareas policiales y de seguridad, incluyendo la prevención de delitos, el control de accesos y la intervención ante posibles amenazas.

También cuenta con unidades especializadas para situaciones de alto riesgo. Entre ambas fuerzas reúnen aproximadamente 300 integrantes, según los datos publicados.

Cómo será la seguridad del Papa durante su visita a la Argentina

De acuerdo con la información difundida sobre el viaje de León XIV a la Argentina previsto para noviembre de 2026, alrededor de 20 agentes de los cuerpos de seguridad vaticanos integrarían la comitiva encargada de acompañarlo. El operativo se desarrollaría en coordinación con las fuerzas de seguridad argentinas, que asumirían las tareas correspondientes dentro del territorio nacional.

Durante los desplazamientos internacionales, los integrantes de la Guardia Suiza no utilizan necesariamente sus tradicionales uniformes ceremoniales. En su lugar, pueden vestir trajes oscuros, similares a los empleados por otros equipos de protección.