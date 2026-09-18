Cuánto cobra la Policía, Gendarmería y Prefectura Naval en septiembre 2026: el salario que ganan

El Gobierno nacional oficializó una actualización salarial para el personal de las fuerzas federales de seguridad, que comenzó a aplicarse en septiembre de 2026. La medida alcanza, entre otros, a la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina (PNA).

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Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad y forman parte de un esquema de incrementos que se aplicará en cuatro tramos: septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Cada fuerza cuenta con su propia escala de haberes según el grado y la jerarquía. Además, la normativa contempla modificaciones en suplementos y compensaciones que pueden modificar el ingreso final de cada efectivo.

Salarios fuerzas de seguridad

Cuánto cobra la Policía Federal en septiembre 2026

Dentro de la Policía Federal Argentina, los salarios varían considerablemente de acuerdo con la jerarquía. Desde septiembre, el haber correspondiente a un Comisario General asciende a $3.646.718,76, mientras que el salario de un Agente se ubica en $1.105.123,47.

La resolución también incorpora un suplemento por Responsabilidad Profesional Sanidad y dispone un incremento del 30% en conceptos vinculados con la Compensación Custodia, Ferroviaria y los Servicios Adicionales. Por este motivo, el ingreso final puede ser superior al haber correspondiente a la escala cuando el efectivo reúne las condiciones para recibir alguno de estos adicionales.

Cuánto cobra Gendarmería en septiembre 2026

Los nuevos haberes dependen de la fuerza y de la jerarquía de cada efectivo. Para septiembre, los valores informados son los siguientes:

Fuerza Jerarquía Salario en septiembre Policía Federal Argentina Comisario General $3.646.718,76 Policía Federal Argentina Agente $1.105.123,47 Gendarmería Nacional Comandante General $3.316.491,15 Gendarmería Nacional Gendarme II $895.970,77 Prefectura Naval Argentina Prefecto General $3.316.491,15 Prefectura Naval Argentina Marinero $985.567,87 Policía de Seguridad Aeroportuaria Comisionado General $1.772.607,34 Policía de Seguridad Aeroportuaria Cadete $248.942,69 Servicio Penitenciario Federal Inspector General $3.908.918,73 Servicio Penitenciario Federal Subayudante $1.169.101,62

Estos valores corresponden a las jerarquías detalladas en la nueva escala. El ingreso final puede ser mayor según los suplementos, compensaciones y adicionales que correspondan a cada efectivo por función, destino o tareas específicas.

Los integrantes de la Prefectura Naval Argentina también tienen nuevos haberes desde septiembre. Un Prefecto General percibe $3.316.491,15, mientras que el salario correspondiente a un Marinero es de $985.567,87.

Cuánto cobra fuerzas de seguridad

Qué adicionales pueden cobrar las fuerzas de seguridad

La actualización no se limita a los haberes. La Resolución 844/2026 también introduce cambios en diferentes suplementos y compensaciones.

En Gendarmería, el suplemento por Destino Estratégico de Operaciones alcanza a 3.510 efectivos, con mejoras de entre 20% y 30% del haber neto y de hasta 35% para las jerarquías inferiores. Además, Gendarmería y Prefectura actualizan el Suplemento Zona para unos 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

En la Policía Federal se incorpora el suplemento por Responsabilidad Profesional Sanidad y aumenta 30% la Compensación Custodia, Ferroviaria y los Servicios Adicionales. La PSA, en tanto, suma una bonificación para quienes cumplen funciones en Aeroparque y Ezeiza, que puede representar hasta un 15% adicional para las categorías inferiores.