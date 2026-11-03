Cuánto cobra un camionero en Argentina en noviembre 2026: el salario que gana

Los camioneros en Argentina cobrarán en noviembre de 2026 salarios básicos de entre $1.074.176 y $1.113.896, según la categoría de conducción, de acuerdo con las escalas establecidas en la última negociación paritaria del sector.

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Los montos corresponden a los haberes de octubre, que se liquidan durante los primeros días de noviembre, e incorporan un incremento salarial del 1,7%. A estos importes se les pueden sumar adicionales por antigüedad, viáticos, kilometraje y otras condiciones laborales contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

El acuerdo firmado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresariales del transporte de cargas contempla aumentos escalonados hasta febrero de 2027, además de una suma extraordinaria de $1.200.000 que comenzará a pagarse el próximo año.

Salarios confirmados en noviembre

Cuánto cobra un camionero en noviembre 2026, según la categoría

Los salarios básicos que percibirán los conductores durante noviembre dependen de la categoría laboral en la que se encuentren encuadrados. Según las escalas correspondientes a octubre de 2026, los valores son los siguientes:

Categoría Salario básico Conductor de primera categoría $1.113.896,53 Conductor de segunda categoría $1.094.046,48 Conductor de tercera categoría $1.074.176,32

Estos importes corresponden a los básicos de convenio y no representan necesariamente el sueldo final que recibe cada trabajador. La remuneración puede aumentar por adicionales vinculados con la antigüedad, las distancias recorridas, las pernoctadas y las características de las tareas realizadas.

En tanto, el aumento del 1,7% correspondiente a noviembre se aplicará sobre los salarios devengados durante ese mes y se reflejará en los haberes que se cobrarán en diciembre.

Camioneros con aumento en noviembre

Paritarias de Camioneros: cómo siguen los aumentos hasta febrero de 2027

El último acuerdo salarial establece una serie de incrementos mensuales que abarcan el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. La negociación contempla una suba acumulada del 9,9%, con porcentajes que se aplican sobre los salarios actualizados de cada período.

Los próximos aumentos son los siguientes:

Mes Aumento salarial Octubre de 2026 1,7% Noviembre de 2026 1,7% Diciembre de 2026 1,6% Enero de 2027 1,6% Febrero de 2027 1,5%

De acuerdo con las escalas informadas, el salario básico de un conductor de primera categoría pasará de $1.113.896,53 en octubre a aproximadamente $1.132.833 en noviembre. En diciembre, ese importe ascenderá a $1.150.958, mientras que para febrero de 2027 se prevé un básico de $1.186.909.

Estas actualizaciones se trasladarán a las liquidaciones salariales de los meses siguientes.

Bono de $1.200.000 para camioneros: cuándo se cobra

Además de los incrementos mensuales, el acuerdo paritario contempla el pago de una suma extraordinaria de $1.200.000 para los trabajadores alcanzados por la negociación. El importe se abonará en cuatro cuotas de $300.000, con el primer pago previsto para enero de 2027. Por lo tanto, el bono no forma parte de los salarios correspondientes a noviembre de 2026.

El entendimiento también había establecido una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre, que fue liquidada junto con los haberes de ese período durante octubre.

Qué adicionales se suman al sueldo de un camionero

El salario básico de los camioneros puede incrementarse por distintos conceptos previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Entre los adicionales se encuentran la antigüedad, los viáticos, las pernoctadas y el kilometraje, cuya aplicación depende de las tareas y de las condiciones de prestación del servicio. Además, algunas ramas de actividad cuentan con beneficios específicos.

En el caso del transporte de caudales, se acordó un adicional equivalente al 20% de los valores correspondientes a viáticos y comida, distribuido en dos etapas del 10%. La segunda está prevista para enero de 2027. También se contempla un premio por presentismo.

Por otra parte, los trabajadores que realizan tareas de acompañante de chofer en el transporte de residuos patológicos e industriales especiales reciben un adicional equivalente al 8% del salario básico. Estos conceptos pueden generar diferencias entre los ingresos de trabajadores que pertenecen a una misma categoría de conducción.