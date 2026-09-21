El precio del petróleo cayó a su nivel más bajo en 11 días por posible cumbre entre EE.UU. e Irán

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En una jornada marcada por la cautela financiera, los precios internacionales del crudo registraron este lunes su nivel más bajo en los últimos 11 días. La caída estuvo impulsada por la expectativa de los inversores ante posibles avances diplomáticos en el conflicto entre Estados Unidos e Irán durante la cumbre de la ONU, sumado a la previsión de una recuperación parcial en los despachos petroleros desde Arabia Saudita.

Durante las primeras operaciones de la rueda, las dos principales referencias del mercado tocaron valores mínimos que no se observaban desde el pasado 10 de septiembre. El contrato de crudo Brent para entrega en noviembre cedió 2,12 dólares para ubicarse en 101,75 dólares el barril. En la misma línea, el barril de West Texas Intermediate (WTI) con vencimiento en octubre cayó 1,96 dólares, cotizando en 98,34 dólares, mientras que la posición a noviembre se posicionó en 94,16 dólares.

El comportamiento a la baja responde a una moderación en las proyecciones de conflicto a corto plazo. "Parece que se está eliminando cierta prima de riesgo de los precios del petróleo ante la esperanza de que esta semana pueda surgir una vía diplomática para rebajar la tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán", explicó Tim Waterer, analista de KCM Trade.

El optimismo del mercado cobró fuerza luego de que el presidente estadounidense Donald Trump manifestara su disposición a reunirse con su par iraní, Masoud Pezeshkian, en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En paralelo, la cúpula de seguridad de Teherán, a través de Mohsen Rezaei, confirmó a mediadores internacionales la entrega de sus condiciones formales para retomar la mesa de negociación.

A pesar de los gestos diplomáticos, rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por el gobierno iraní, se adjudicaron ataques con drones y misiles contra la capital saudí, Riad, y sobre una planta clave de la petrolera estatal Aramco en la ciudad portuaria de Yanbu, sobre el mar Rojo. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que empleará armamento inédito y responderá contra nuevos objetivos en caso de recibir una ofensiva militar por parte de la administración estadounidense, lo que mantiene en reserva la reacción definitiva de las plazas energéticas.

Con información de Reuters.