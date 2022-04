CFK apuntó al "doble standard" del sector privado sobre el rol del Estado

La vicepresidenta Cristina Fernández criticó la posición intransigente de los sectores concentrados de la economía que fueron beneficiados con planes de auxilio durante la pandemia.

La vicepresidenta Cristina Fernández criticó la posición intransigente de los sectores concentrados de la economía que fueron beneficiados con planes de auxilio durante la pandemia y actualmente no admiten discutir sus ganancias extraordinarias en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. "Si cuando vos nos necesitaste, te pagamos salarios, perdonamos créditos y no pagaste impuestos; ahora que te necesitamos, no para nosotros, sino para el pueblo y la sociedad, me parece que no vale", dijo la Fernández al inaugurar la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe

La presidenta del Senado sostuvo que la pandemia "vino a saldar la discusión" sobre el rol del Estado, aunque el sector privado pretenda mantener sus privilegios. "No es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad (en referencia a la pandemia) el Estado sirva sólo para eso y cuando tiene que adoptar decisiones en materia económica, de controles y de regulación se convierta en estorbo o no permita la actividad económica", detalló la vicepresidenta.

"Acá y en el mundo, durante la pandemia el sector privado recibió todo tipo de ayuda, de carácter financiero, fiscal y crediticio, etcétera. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra, tenemos que el mercado nos contesta: 'son mis ganancias, mi rentabilidad y que los demás revienten'", detalló la mandataria. "No vale así. Así no juego más, como dicen los chicos", agregó la funcionaria. "Estas cosas son las que deberían discutirse a nivel internacional", sentenció.

La referencia a las ayudas que recibió el sector privado en plena pandemia incluyeron programas de asistencia de emergencia a sectores críticos, que consistió en el pago de una suma de dinero a trabajadores y trabajadoras; de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para asistir a las personas y a las empresas afectadas por la crisis sanitaria; crédito especial para monotributistas que busca acompañar su proceso de recuperación productiva; asistencia al sector hotelero en zonas turísticas afectadas; salario complementario, incluido en el Programa ATP y créditos a tasa cero para las pymes.

"Creo sinceramente debemos abocarnos a una ingeniería nueva, que permita abordar con eficiencia, justicia y equidad el problema de las desigualdad. También necesitamos normas de derechos internacional que sea respetada por todos los países. Sin ningún tipo de distinción", expresó Cristina. "¿Qué hubiese pasado con todos nosotros y nosotras si no hubiese el Estado negociado para conseguir las vacunas y no morirnos? Que alguien diga que el Estado no es importante en la vida de las personas, es un necio o es un cínico", sentenció sobre el tema la vicepresidenta de la Nación.

"La gran discusión va a ser esta. Las desigualdades no nacen por un orden natural. No son un producto de la naturaleza. Son producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. La discusión es si este proceso que se va a dar lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los Estados. Esta es la clave para abordar seriamente el problema de la desigualdad", concluyó Cristina.