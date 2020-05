Pandemia: A pesar del esfuerzo estatal, 1 de cada 4 pymes tendrá daños irreversibles

A pesar de la inédita inversión que realizó el Gobierno a través de esquemas de protección, una de cada cuatro pymes sufrirá daños irreversibles por los efectos recesivos de la pandemia. Mas del 50% de estas empresas registraron dificultades de pago de sueldos en abril y buena parte ni siquiera pudo hacer frente a sus obligaciones con los empleados, aunque el derrumbe podría haber sido incluso peor.

De acuerdo a la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), el 25% de las empresas, casi 125.000 pymes, tendrán daños irreparables. El dato surgió en virtud de una encuesta entre 500 empresas de 21 provincias para identificar a los sectores afectados y dimensionar el impacto del aislamiento.

"En este sector se deben focalizar todas las herramientas para el sostenimiento del aparato productivo (créditos, salarios directos, subsidios y moratorias o condonaciones impositivas)", señaló el documento al que accedió El Destape.

Aún así, el informe recalcó el apoyo a las políticas "de cuidado sanitario que lleva con efectividad el Gobierno Nacional, medidas que un 74,2% de las pymes respalda totalmente". A lo largo de los primeros 60 días de aislamiento, el nivel de empresas cerradas se redujo tramo a tramo desde el 53% inicial hasta un 28%.

Con caídas del orden del 75-80%, el abrir los comercios en medio de un aislamiento social de Fase 2 no fue equivalente a vender con normalidad. Sin embargo, el ENAC remarcó que las regiones donde ya se llevó a cabo la Fase 3, siguiendo las normativas sanitarias pertinentes, volverán a mejorar las ventas (aunque lejos de los meses de enero y febrero).

Según sus estimaciones, será en diciembre el mes donde se normalizarán las ventas de las pymes en términos generales.

Problemas con el pago de salarios

Por lo pronto, en el balance de abril, 20,6% de las pymes no pudo abonar los salarios y un 30,6% lo hicieron de manera parcial. A pesar del panorama sombrío, la entidad aclaró: "si no se hubiese impulsado el programa de créditos garantizados por el FOGAR al 24%, el pago de parte del salario directamente a 2.2 millones de trabajadores a través del programa ATP o si no se hubiesen facilitado 200.000 créditos a tasa 0% con período de gracia a monotributistas y autónomos, el doble de empresas no hubiese podido hacer frente a los salarios en abril".

Consultados por los salarios de mayo, el 49,6% de las empresas afirmó que no podrá abonar sus compromisos salariales sin asistencia del Estado. Respecto al impacto del ATP y la ayuda del Estado, "se consigue una sobrevida para un 30% más de las empresas", por lo que un 80% de las empresas podrían abonar remuneraciones.

Qué piden las pymes

Por otra parte, el ENAC realizó una serie de propuestas para morigerar el desastre.

-Créditos al 24% para capital de trabajo y haberes: garantizar que al menos se otorgue el 75% de los créditos garantizados por el FOGAR (no otras líneas).

-Conformar una línea de crédito no bancaria capaz de otorgar 10.000 créditos a pymes de menos de 10 trabajadores hasta 500 mil pesos (núcleo más vulnerable)

- Ajuste de los requisitos para calificar al programa ATP: impedir que las empresas de más de 800 trabajadores puedan aplicar, evaluación especial y más restrictiva para más de 500 trabajadores. Incorporar a las pymes que con los requisitos vigentes no calificaron en Abril.

-Crear un comité público privado para evaluar casos especiales. Imposibilitar que las empresas que han recibido el ATP y no lo devuelvan inmediatamente cumplan durante dos años los requisitos de no distribución de utilidades o de acciones especulativos de divisas.