Otra consultora advierte por una caída de la actividad económica en noviembre

La economía mostró señales de enfriamiento en noviembre, con una baja del 0,8% en la comparación mensual y una menor expansión interanual, de acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres.

Pese al retroceso frente a octubre, el nivel general de actividad logró un crecimiento interanual del 1,6% en noviembre de 2025. En el acumulado de los primeros once meses del año, la suba alcanzó el 5,4%.

La industria volvió a caer en picada

La variación interanual resultó más moderada que en meses anteriores, principalmente por el desempeño negativo de la industria, que cayó 3,7%, y del comercio, con una baja del 0,7%. En comparación con diciembre de 2024, la actividad mostró un avance del 1,8%.

El informe destacó que los datos del penúltimo mes del año reflejan una pausa en el proceso de recuperación que venía mostrando la economía. La contracción mensual interrumpió la racha expansiva reciente y el crecimiento interanual perdió dinamismo frente a registros previos.

De todos modos, la consultora mantuvo una visión positiva hacia adelante. Según el reporte, “a pesar del resultado decepcionante de noviembre, las perspectivas para 2026 son favorables”.

El desempeño sectorial