Otra consultora advierte por una caída de la actividad económica en noviembre

La economía mostró señales de enfriamiento en noviembre, con una baja del 0,8% en la comparación mensual y una menor expansión interanual, de acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres.
Pese al retroceso frente a octubre, el nivel general de actividad logró un crecimiento interanual del 1,6% en noviembre de 2025. En el acumulado de los primeros once meses del año, la suba alcanzó el 5,4%.
La industria volvió a caer en picada
La variación interanual resultó más moderada que en meses anteriores, principalmente por el desempeño negativo de la industria, que cayó 3,7%, y del comercio, con una baja del 0,7%. En comparación con diciembre de 2024, la actividad mostró un avance del 1,8%.
El informe destacó que los datos del penúltimo mes del año reflejan una pausa en el proceso de recuperación que venía mostrando la economía. La contracción mensual interrumpió la racha expansiva reciente y el crecimiento interanual perdió dinamismo frente a registros previos.
De todos modos, la consultora mantuvo una visión positiva hacia adelante. Según el reporte, “a pesar del resultado decepcionante de noviembre, las perspectivas para 2026 son favorables”.
MÁS INFO
El desempeño sectorial
- Agricultura y ganadería: en noviembre, el sector agropecuario registró un crecimiento interanual del 8,9%, impulsado principalmente por una destacada campaña triguera, que apunta a alcanzar un récord histórico de producción. Sin embargo, en el acumulado de once meses, el sector muestra una leve caída del 0,3%.
- Industria manufacturera: noviembre fue un mes negativo para la producción industrial. La mejora observada en octubre fue corregida a la baja y, además, el penúltimo mes del año mostró una fuerte caída mensual del 1,8%, según la serie desestacionalizada del IPI-OJF. En la comparación interanual, la industria se contrajo 3,7%, aunque mantiene un incremento acumulado del 1,6%. Entre los rubros más afectados se destacó la industria automotriz: con una producción de 37.961 unidades, registró una baja del 29,3% interanual y del 19,6% respecto de octubre.
- Electricidad, gas y agua: los servicios públicos anotaron en noviembre una contracción del 0,5% y acumulan una caída del 1,5% en los once meses del año. En el segmento eléctrico, Cammesa informó una disminución interanual del 4,4% en la generación, vinculada a una menor demanda residencial.
- Minas y canteras: el sector mostró un desempeño positivo, con un crecimiento interanual del 9,2% en noviembre y una suba acumulada del 7,3% a falta de un mes para cerrar el año. El avance estuvo nuevamente liderado por Vaca Muerta: datos del Ministerio de Energía de Neuquén indicaron un aumento del 28% interanual en la producción de petróleo crudo, mientras que la producción de gas natural registró una caída del 3%.