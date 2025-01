La industria cayó casi 4% en noviembre y las pymes reclaman que aparezca el Estado

La actividad industrial cayó 3,8% interanual en noviembre y 2,5% mensual respecto de octubre. En el acumulado de 11 meses de 2024 hubo un rojo de 9,7%, de acuerdo al último informe de Actualidad Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Los datos preliminares de diciembre, mientras tanto, son dispares y la central fabril alerta por la pérdida competitividad y la apertura de importaciones.

En paralelo al ajuste que implementó el Gobierno sobre la actividad económica, la contracción se dio en el contexto de que la industria sufre una supuesta “alta carga impositiva local, falta de infraestructura, falta de financiamiento, costo de la energía y una historia de inestabilidad macroeconómica”.

En detalle, la producción vinculada al sector agropecuario mostró una mejora interanual en noviembre, como también alimentos y bebidas (4,8% interanual), en el cual se destaca el buen desempeño de la molienda de oleaginosas y cereales y la producción de carne, motorizada por mayores exportaciones, aunque otros rubros de la industria de alimentos y bebidas siguieron en baja.

Al mismo tiempo, creció el rubro de refinación de petróleo (2,1% interanual) principalmente por el crecimiento de Vaca Muerta y la recomposición de precios de los combustibles. Además, presentó una mejora el segmento de sustancias y productos químicos (0,7% interanual), traccionado por agroquímicos (8,2% interanual), seguido por otros productos químicos (32,3% interanual), pinturas (7% interanual), y productos farmacéuticos (0,8% interanual), aunque se observaron bajas en materias primas plásticas y caucho sintético (-16,9% interanual), y petroquímicos intermedios (-11,3% interanual).

Por su parte, el sector Automotor mostró una caída de -5,1% interanual, como resultada de la contracción en las ventas de vehículos nacionales (-25,1%), pese al buen desempeño de las exportaciones (6,1%).

Otros sectores todavía mostraron bajas mucho más pronunciadas. Entre ellos, se destaca el retroceso generalizado en papel y cartón (-7,6% interanual) y metalmecánica (-7,1% interanual), con una caída en gran parte de los rubros que integran el sector, especialmente bienes de capital por costos crecientes y falta de inversión. Sin embargo, se observó una desaceleración respecto a los meses previos.

Dentro de este grupo, la UIA también incluyó a la producción de Metales básicos, que se derrumbó 12,6% interanual, impulsado por una contracción de la actividad del hierro y acero y de la construcción, vinculado a la caída en la obra pública (-80% interanual) y menores niveles de iniciativas privadas. Esto impactó además sobre el sector de Minerales no metálicos.

Reclaman por la intervención del Estado para salir de la crisis

En diálogo con El Destape 1070, el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, Gerardo Fernández, se refirió a la situación del sector y señaló: "Tenemos problemas en la obra pública como en la obra privada". En esa línea, reamrcó que "al haberse retirado el Estado de forma tan abrupta, falta una de las patas de la mesa y eso se ve en la inversión privada afectada también".



"La inversión pública es necesaria y complementaria. Ha habido comunicación fluida con el Gobierno pero en los hechos no ha sido fructífera", soslayó el empresario. Según las estadísticas que posee, en 2024 se perdieron más de 130 mil puestos de trabajo. Al mismo tiempo, puntualizó: "Hace 20 años tenemos la misma industria y hace cinco que no crecemos". Y añadió: "No vemos un crecimiento en V para 2025".



"Hay empresas que se están yendo a trabajar a países limítrofes porque es más rentable. Los mendocinos se van a comprar útiles escolares a Chile", ejemplificó el empresario. Al evaluar la estructura de costos, consideró que no cree que "los problemas se solucionen bajando impuestos".

Por último, remató: "Hay empresas que están buscando ver cómo se reinventan porque acá la ecuación no les da"