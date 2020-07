En junio el financiamiento a empresas creció 39% respecto de igual mes de 2019

El mercado de capitales se consolida como una opción para que pequeñas y medianas empresas accedan a financiamiento. El volumen movilizado en el mercado de capitales ascendió en junio a 54.452 millones de pesos, un 39 por ciento por ciento por encima de igual mes del año pasado, según la Comisión Nacional de Valores (CNV). El volumen negociado en Cheques de Pago Diferido (CPD), principal herramienta para las pymes, creció 115 por ciento interanual.

En los últimos meses, con bancos que prestan a tasas inalcanzables para la pyme, la opción de acudir al mercado de capitales cobró relevancia. Es una apuesta también del Gobierno a impulsar el mercado doméstico para que las empresas se puedan financiera, teniendo en cuenta la sequía de fondos externa.

De acuerdo con datos de la CNV, en junio se emitieron 21 obligaciones negociables por 32.186 millones de pesos, con un alza de 59 por ciento respecto de mayo. Entre ellas destacan las emisiones dólar linked de Cresud, YPF, Petroquímica Comodoro Rivadavia e YPF Energía Eléctrica por un total de 260 millones de dólares (18.016 millones de pesos). Todas las emisiones denominadas en dólares e integradas y pagaderas en pesos representaron el 81 por ciento del monto emitido en el mes mediante ON. También se colocaron dos ON PyME y UN ON PyME Garantizada por un total de 270 millones de pesos.

El volumen nominal negociado de Cheques de Pago Diferido (CPD) en junio ascendió a 18.620 millones de pesos, equivalente al 34 por ciento del financiamiento total. Representó una variación positiva de 115 por ciento en términos interanuales y de 28 pro ciento respecto a mayo. "Además de ser un pico en la serie histórica de negociación, se incrementó ligeramente la participación de los CPD electrónicos (Echeq) en el flujo de financiamiento mensual, alcanzando el 35 por ciento del total negociado", señala el informe de la Comisión que conduce Adrián Cosentino.

Para el resto de los instrumentos PyME, los pagarés y las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE) acumularon negocios por 613 millones y 62 millones de pesos respectivamente, acumulando el 2 por ciento del financiamiento mensual. "Debe resaltarse que se negociaron los primeros 14 pagarés directos en pesos por 215 millones, representando el 35 del monto negociado mediante pagarés en junio", agrega la CNV. No se registraron emisiones de nuevas acciones.

Los costos de financiamiento en pesos aumentaron para los instrumentos de mayor negociación y se redujeron en los menos relevantes El financiamiento acumulado en el primer semestre del año ascendió a 271.640 millones de pesos, un 102 por ciento superior al mismo período del año anterior. Destacan las subas en los montos emitidos de ON (188 por ciento) y en los negociados de CPD (94 por ciento).