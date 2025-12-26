El consumo mostró dos caras en octubre, según el Indec

La venta en supermercados en octubre arrojó una suba de 2,7% respecto al mismo mes del año anterior; mientras que en autoservicios mayoristas hubo una caída profunda de 9,3%, según informó el Indec. Por su parte, las ventas totales a precios constantes en grandes centros de compras disminuyeron 4,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas de supermercados registraron un marcador positivo en octubre, con un crecimiento de 1,6% respecto del mes anterior y luego de seis meses de caída intermensual. El índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 2,7% respecto a igual mes de 2024.

Asimismo, el acumulado enero-octubre de 2025 presentó una variación positiva de 2,7% respecto a igual período de 2024.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 51,8%; “Otros”, con 39,8%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 39,7%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 36,7%.

Respecto a medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo representaron el 16,1% de las ventas totales y muestra un aumento de 24,9% respecto a octubre de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito significaron el 25,8% de las ventas totales y una variación positiva de 25,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito representaron el 44,9% de las ventas totales y una variación positiva respecto a octubre de 2024 de 24%.

Autoservicios y mayoristas

En octubre, el Índice de ventas mayoristas totales a precios constantes mostró una disminución de 9,3% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-octubre de 2025 registra una caída de 7,6% respecto a igual período de 2024. Además, el índice de la serie desestacionalizada creció 4,2% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 47,7%; “Otros”, con 23,2%; “Almacén”, con 18,8%; y “Panadería”, con 17,8%.

Por su parte, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron un total de 591.865,6 millones de pesos, lo que representa un incremento de 15,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas totales a precios constantes, en octubre, alcanzaron un total de 6.909,6 millones de pesos, lo que representó una caída de 4,7% respecto al mismo mes del año anterior.