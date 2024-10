Cuál es la fábrica textil de 1938 que cierra sus puertas tras la crisis económica del gobierno de Javier Milei

Empresa textil cierra sus puertas por la crisis.

Un apoderado de la empresa textil Barpla informó a los 35 trabajadores efectivos de su planta en Río Grande que se decidió el cierre definitivo de la fábrica, luego de que fracasaran las negociaciones con el gobierno nacional para continuar operando bajo los beneficios impositivos de la Ley 19.640.

Barpla, que se encuentra paralizada desde hace más de dos meses por la falta de autorización de las autoridades para retomar la producción, confirmó esta decisión en la última reunión de la Comisión para el Área Aduanera Especial.

Qué va a pasar con los trabajadores tras el cierre de la empresa.

Durante el encuentro con los empleados, el apoderado explicó las condiciones de desvinculación. En primer lugar, aseguró que la empresa respetará los acuerdos vigentes y garantizará el pago de los salarios durante los 30 días de suspensión previos al cierre definitivo. Posteriormente, se procederá a formalizar las desvinculaciones con las indemnizaciones correspondientes, calculadas de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo. Estas incluirán el mejor salario de los últimos 12 meses, vacaciones y aguinaldo.

La reacción del gremio ante el cierre de la empresa

La noticia generó una respuesta inmediata de la Asociación Obrera Textil (AOT). El delegado sindical, Germán Resquín, expresó que para el gremio la prioridad no es la indemnización, sino la recuperación de los puestos de trabajo. "El dinero no alcanza, y en la ciudad no hay empleo. Muchos de los compañeros llevan más de 20 años en la fábrica y encontrar otro trabajo es casi imposible", dijo.

El sindicato también advirtió que intentarán evitar que los trabajadores despedidos enfrenten la misma situación que los empleados de Textil Río Grande, otra empresa que cerró en la ciudad y que ofreció retiros voluntarios a su personal para evitar pagar indemnizaciones completas.

Finalmente, el gremio señaló que el cierre de la planta de Río Grande no afectará las operaciones del propietario de Barpla, quien se dedica a la importación y distribución de textiles en Buenos Aires. Por lo tanto, no debería haber dificultades para exigir que cumpla con las leyes laborales, especialmente en lo que respecta al pago de las indemnizaciones correspondientes.

Crisis del rubro textil por la baja del consumo.

La historia de la empresa

La empresa textil comenzó sus actividades en 1938, inspirada en la experiencia adquirida por su fundador en Manchester, Inglaterra, desde donde importaba las telas a nuestro país. A lo largo de los años, la tercera generación fue expandiéndose e incorporando fábricas, hasta que en el 2003 adquirieron su principal, industria BARPLA S.A. Con una planta de más de 10.000 m2 ubicada en Río Grande Tierra del Fuego, BARPLA S.A. asiste hoy a las principales empresas del país. En la actualidad es conducida por los hermanos Aboud.