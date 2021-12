Apenas el 0,1% de las criptomonedas seguirá existiendo en los próximos años, asegura experto

Apenas el 0,1% de las más de 15.000 criptomonedas y tokens en circulación en todo el mundo subsistirán en los próximos años según estimó Silvio Micali, matemático, coinventor de los protocolos que permitieron el desarrollo de la criptografía moderna y fundador de la blockchain Algorand (ALGO).

En medio de un boom del mundo cripto, con la emisión de nuevos tokens ligados a juegos, plataformas de intercambio o hasta incluso memes de mascotas o animales, Micali sostuvo que este mundo vive una euforia similar a la que ocurrió con Internet a principios del siglo XXI, y que sólo las mejores plataformas serán las que subsistan.

"El mundo no necesita 10 mil blockchains. Pero tampoco creo que éste sea un caso en el que el ganador se lleva todo. Siempre es bueno tener alternativas y es un buen signo de desarrollo que haya competencia, pero pueden ser 10 blockchains, a los sumo 20, las que tengan sentido y quieran ser usadas para alojar allí aplicaciones", aseguró Micali en diálogo con Télam y otros medios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Vamos a ver una consolidación y muchas de ellas van a desaparecer", aseguró.

En la actualidad hay 15.501 criptomonedas y tokens que circulan en casi 450 exchanges (casas de cambio virtuales) en todo el mundo, según el portal especializado Coinmarketcap, una cifra que a principios de año era de menos de 10 mil y que crece día a día.

"Si recordamos el inicio de Internet, había muchas empresas punto com pero, al final, quedaron sólo algunas compañías como Microsoft o Google que siguen hasta hoy en día. Es interesante el hecho de que esas empresas no hayan sido las primeras. ¿Recuerdan AOL? Son empresas que desaparecieron. Google no fue la primera pero tenía una mejor tecnología que hoy es de gran ayuda para ellos mismos y para el resto del mundo", explicó el matemático italiano.

En ese sentido, ALGO está en el puesto número 20 en capitalización de mercado cripto, con casi US$ 10.000 millones en valor de todas sus unidades en circulación, unas 20 veces más el volumen de dinero que representaba apenas un año atrás.

"Nosotros no fuimos los primeros (Algorand se fundó en 2017) pero apostamos a tener la tecnología, seguridad y escalabilidad correctas. Estamos buscando ser una de estas blockchains de largo plazo y por eso no estamos basados sobre otra red, como podría ser Ethereum o Bitcoin, sino que tenemos nuestra propia plataforma y tecnología y forma de colaborar con otras redes", concluyó.

Con información de Télam