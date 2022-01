Dólar blue hoy: subió un peso, se vendió a $ 210 y llegó a su pico histórico

Luego de 12 ruedas consecutivas sin salidas al mercado, el Banco Central tuvo que atender la demanda de divisas con ventas por unos U$S 50 millones.

El dólar blue escaló un peso y se vendió en el mercado paralelo a $ 210, su máximo valor histórico. De esta manera, se posiciona como una de las divisas más caras en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial sigue por encima del 100%.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 214,388 millones, en futuros MAE U$S 52 millones y en el Rofex U$S 510 millones. Luego de 12 ruedas consecutivas sin salidas al mercado, el Banco Central tuvo que atender la demanda de divisas con ventas por unos U$S 50 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP llegó a los $205,40, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre cotizó a $ 212,46.

Por último, el dólar oficial minorista avanzó a $ 109,52 en el promedio de los bancos, mientras el mayorista se ubicó en $ 104,18, ocho centavos arriba del cierre anterior. En tanto, el dólar solidario, se ofreció a $ 179,85, en promedio.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedía 0,64% y se ubicaba en 84.486,31 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street caían hasta 6,2%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Loma Negra y Telecom Argentina anotaban bajas de 3,76% y 2,77%, en ese orden.

Por su parte Wall Street, principal mercado de referencia, operaba con tendencia negativa. Con la misma sintonía que la bolsa porteña, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Corporación América lideraba ese lote con un retroceso de 6,2%.

Por último, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, ascendía 28 unidades para llegar a los 1.910 puntos básicos.