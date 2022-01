Dólar blue hoy: no se movió y cerró a $ 219

Actualmente, la brecha entre el billete alternativo y el oficial trepa casi al 110% en el sector mayorista. El tipo de cambio ilegal se mantuvo en los valores máximos a nivel histórico.

En la apertura de la semana, el dólar blue se vendió a $ 219 en el mercado paralelo, manteniéndose en su nuevo máximo histórico. De esta forma, se posiciona como una de las divisas más caras en el mercado cambiario.

Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial trepa casi al 110% en el sector mayorista, cada vez más cerca del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020. Durante la semana pasada, la divisa avanzó $9,50 o 4,5%, mientras que en enero gana $10 o 4,8%.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 203,468 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 49 millones y en el Rofex U$S 568 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP se ubicó en los $ 217,76, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre se vendió a $ 228,61.

Por último, el dólar oficial el minorista operó a un promedio de $110,85, mientras el dólar mayorista avanzó este lunes 20 centavos, a $104,54.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedía 3,20% y se ubicaba en 80.942,97 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street caían hasta 7,4%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Banco Macro y Grupo Supervielle anotaban bajas de 4,76% y 4,61%, en ese orden.

Con la misma sintonía que la bolsa porteña, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Irsa Propiedades Comerciales lideraba ese lote con un retroceso de 7,4%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares marcaban descensos de hasta 2,7%, y los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 0,7%. Así, el riesgo país avanzaba 2,2%, hasta los 1.959 puntos básicos.