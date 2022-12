Dólar blue hoy: el miércoles 21 de diciembre bajó un peso y cerró a $ 325

Las operatorias vía dólar soja aportaron US$ 154,028 millones y el Banco Central terminó su participación de hoy con compras por US$ 52 millones en el mercado de cambios.

En una jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue bajó un peso y cerró a $ 325. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 95% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado US$ 476,600 millones, en futuros MAE US$ 23,06 millones y en el Rofex US$ 572 millones. Las operatorias vía dólar soja aportaron US$ 154,028 millones y el Banco Central terminó su participación de hoy con compras por US$ 52 millones en el mercado de cambios.

Por su parte, el dólar minorista oficial se vendió en $ 180,89 promedio, con una suba de 22 centavos respecto del cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 298,85.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación sumó 1% hasta $ 335 por unidad, y el dólar MEP retrocedió 0,4% y se transó a $ 323,69.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense cotizó a $174,30, con un aumento de 37 centavos en relación con el cierre previo. En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 1,58, por debajo de los $ 2,15 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior

Mercados financieros

El índice S&P Merval sube 3,34% y se ubica en 178.103,59 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street anotan alzas de hasta 4,1%. En el panel líder de la bolsa porteña se operaba también con mayoría de registros positivos, con la excepción del papel de Mirgor que bajaba 0,2%.

Encabezaban las mejoras las acciones de Grupo Financiero Galicia y Telecom Argentina con 7,4% y 7,1%, respectivamente. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaban con guarismos en verde, con la salvedad de Cresud que caía 1,6%. Lideraban los avances Edenor (4,1%) y Mercadolibre (3,3%), seguidos por Transportadora Gas del Sur (3,1%) y Pampa Energía (2,9%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban ganancias de hasta 6,6%, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 1,7%. Así, el riesgo país se mantenía estable en los 2.124 puntos básicos.