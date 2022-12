Dólar blue hoy: el martes 27 de diciembre subió cinco pesos y cerró a $ 355, máximo histórico

El Banco Central terminó la jornada con compras por US$ 144 millones en el mercado, la segunda en importancia en lo que va de diciembre. En el mes acumula compras por unos US$ 1.059 millones.

En una nueva jornada volátil para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una suba de nueve pesos y se vendió a $ 355, su valor máximo histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio que se transa en cuevas clandestinas y el oficial se ubica en torno al 100% promedio.

Según fuentes del mercado, las operaciones vía dólar soja aportaron durante la jornada US$ 222,6 millones. Así, el Banco Central terminó la jornada con compras por US$ 144 millones en el mercado, la segunda en importancia en lo que va de diciembre. En el mes acumula compras por unos US$ 1.059 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 504,252 millones, en futuros MAE US$ 2 millones y en el Rofex US$ 721 millones. Por su parte, el dólar minorista oficial se comercializó en $ 183,12 promedio, con una suba de 31 centavos respecto al cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se negoció a $ 302,15.

Entre los bursátiles, el dólar contado con liquidación escaló 1,5% hasta $ 339,96 por unidad, y el dólar MEP ascendió 2,8% y se transó a $ 336,73.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense cotizó a $176,05, con un aumento de 32 centavos en relación con el cierre previo. En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 1,21, casi en línea con los $ 1,23 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,18% y se ubicaba en 192.831,23 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con tendencia mixta, con alzas de hasta 5,2% y caídas de hasta 3,7%. En el panel líder de la bolsa porteña, en sintonía, se presentaban resultados disímiles. En ese sentido, encabezaban las mejoras las acciones de Cresud y Ternium Argentina con saltos del 6,4% y del 3,7%, respectivamente.



En contraposición, las caídas más pronunciadas correspondían a Banco Supervielle (-2,8%) y Edenor (-2,3%). Por su parte, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaban en forma mixta, con Edenor (-3,7%) e YPF (-2,4%) al tope de las bajas. Lideraban los avances, asimismo, Cresud (5,2%), y Transportadora Gas del Sur (3,5%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares mostraban incrementos de hasta 1,5% en algunos casos, y pérdidas de hasta 3,3% en otros. Asimismo, los títulos en pesos marcaban aumentos de hasta 1% y recortes de hasta 0,5%. De esta forma, el riesgo país ascendía 0,2% hasta los 2.187 puntos básicos.