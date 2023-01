Dólar blue hoy: el martes 17 de enero subió siete pesos, marcó nuevo récord y cerró a $ 377

El Banco Central cortó su racha positiva y terminó el día con ventas por unos US$ 23 millones para atender la demanda en el mercado.

En un nuevo salto para el segmento informal, el dólar blue anotó una suba de siete pesos, marcó nuevo récord y cerró a $ 377. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 110% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado US$ 234,651 millones, en futuros MAE US$ 104 millones y en el Rofex US$ 711 millones. El Banco Central cortó su racha positiva y terminó el día con ventas por unos US$ 23 millones para atender la demanda en el mercado.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a $ 189,52 promedio, con una suba de cinco centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 312,94.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación ascendió 0,5% hasta los $ 358,43, y el dólar MEP ganó 1,2% a $ 348,25. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense se ubicaba en $182,50, con un aumento de 30 centavos en relación con el último cierre.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 1,52% y se ubicaba en 254.374,14 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 5,7%. En el panel líder local, los papeles de Telecom Argentina y Cablevisión anotaban alzas de 5,26% y 4,73%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que IRSA lideraba ese lote con un incremento de 5,7%.

En el segmento de renta fija los bonos en dólares registraban alzas de hasta 2,3%, mientras que los títulos en pesos anotaban ascensos de hasta 2,7%. En este marco, el riesgo país cedía 0,1% para ubicarse en 1.978 puntos básicos.