Dólar blue hoy: el lunes 9 de enero subió dos pesos y cerró a $ 356

El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con un saldo comprador de US$ 3 millones.

En la apertura semanal del mercado cambiario, el dólar blue marcó una suba de dos pesos y cerró a $ 356. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 100% promedio.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la primera rueda de la semana con un saldo comprador de US$ 3 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 163,732 millones, en futuros MAE US$ 53 millones y en el Rofex US$ 346 millones.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el dólar minorista se vende a $186,61 promedio, con una suba de 61 centavos con respecto al viernes. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 309,31.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación disminuyó 0,8% hasta $ 336,34, y el dólar MEP cedió 0,7% a $ 327,39. Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubica en $180,10, con un aumento de 85 centavos con relación al último cierre. La de hoy es la corrección más baja para un inicio de semana desde la registrada el 26 de septiembre pasado

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,07% y se ubicaba en 214.000,27 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 4,3%. En el panel líder local, los papeles de Grupo Supervielle y Aluar anotaban alzas de 2,26% y 2,13%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Globant lideraba ese lote con un incremento de 4,3%.

En el segmento de renta fija los bonos en dólares registraban alzas de hasta 2,4%, mientras que los títulos en pesos anotaban descensos de hasta 0,3%. En este marco, el riesgo país aumentaba 0,8% para ubicarse en 2.111 puntos básicos.