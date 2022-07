Dólar blue hoy: el lunes 11 de julio bajó seis pesos y cerró a $ 267

El Banco Central, de acuerdo reportes del mercado, terminó su participación con compras por unos U$S 80 millones, siendo la primera jornada del mes con balance positivo.

En el arranque de una semana marcada por los nuevos anuncios económicos de la ministra de Economía, Silvina Batakis, el mercado respondió de buena manera y el dólar blue tuvo una baja de seis pesos hasta los $ 267 para la venta. Actualmente, la brecha entre el valor del tipo de cambio ilegal y el oficial se ubica en alrededor del 100% en promedio, aproximadamente.

Según apuntaron fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación con compras por unos U$S 80 millones, siendo la primera jornada del mes con balance positivo. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 328,339 millones, en futuros MAE U$S 13,30 millones y en el Rofex U$S 220 millones.

Por su parte, el segmento bursátil fue a la baja. El dólar MEP o "Bolsa" registró una de 1,4% y se consiguió a un promedio de $ 282,19, sin tener en cuenta las comisiones del agente. Por otra parte, el dólar que surge de la operatoria de contado con liquidación retrocedió también 1,4% hasta los $ 296,67, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Sin los impuestos correspondientes, el dólar oficial se mantuvo en $ 127,89 para la compra y en un promedio de $ 133,89 para la venta en el Banco Nación, que ofrece una de las cotizaciones más bajas del mercado. El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, no registró grandes movimientos $ 220,92.

Mercados financieros

El índice S&P Merval bajó 2,46% y se posicionó en 103.070 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street bajaban hasta 6,5%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Banco Macro y Telecom anotaban caídas de 4,87% y 4,79%, en ese orden.

Con la misma sintonía que la bolsa porteña y el principal mercado de referencia, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Mercadolibre lideraba ese lote con una baja de 6,5%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban bajas de hasta 4,1%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 3,1%. Así, el riesgo país marcaba un aumento de 0,5% hasta los 2.662 puntos básicos.