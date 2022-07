Dólar blue hoy: el jueves 7 de julio no se movió y cerró a $ 255

Al principio de la jornada amagó con una baja, pero luego rebotó. De todos modos, se ubicó por encima del solidario, pero siguió por debajo del financiero.

Sin grandes sobresaltos en el mercado cambiario, el dólar blue no se movió y se vendió $ 255. Al principio de la jornada amagó con una baja, pero luego rebotó. De todos modos, se ubicó por encima del solidario, pero siguió por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 89%.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 405,347 millones, en futuros MAE U$S 308,10 millones y en el Rofex U$S 808 millones.

A su vez, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 2,3% hasta los $ 276. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) escaló 3,8% hasta los $ 288,78. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 ascendió 3,8% hasta $ 280,57 y el CCL Cedear subió en el mismo valor hasta los $ 290,52.

Por último, el dólar oficial aumentó 0,2% y se comercializó en los $132. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $217,80.

Mercados financieros

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires trepó 5,2%, a 100.068 puntos a media tarde, después de un consistente avance en torno al 6,5% en las últimas dos sesiones.

En tanto, los ADR y acciones argentinos negociados en dólares en Wall Street aprovechan el rebote entre 0,9% y 2% en los índices neoyorquinos y subieron hasta 8,2%, encabezados por Tenaris. Pampa Energía gana 6,5% y Transportadora Gas del Sur, un 6,1%.

Al mismo tiempo, el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, bajó 67 unidades hasta los 2.616 puntos básicos.