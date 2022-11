Dólar blue hoy: el jueves 24 de noviembre subió seis pesos y cerró a $ 318

El Banco Central terminó la jornada con compra por poco más de US$ 1 millón en el mercado de cambios.

El dólar blue volvió a subir, se incrementó seis pesos y cerró a $ 318. De esta manera, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 90%.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 166,657 millones, en futuros MAE US$ 76,905 millones y en el Rofex US$ 579 millones. El Banco Central terminó la jornada de hoy con compra por poco más de US$ 1 millón en el mercado de cambios.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió en un promedio de $ 172,11, con una suba de 26 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se posicionó en $ 284,21.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación ganó 0,2% hasta $ 326,52 por unidad, y el dólar MEP ascendió 1,5%, en $ 316,43, en el tramo final de la jornada. Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cotizó en un promedio de $165,27, con un aumento de 45 centavos en relación con el último cierre. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $ 2,03.

El Gobierno anunciará un nuevo dólar soja

El Gobierno anunciará en las próximas horas la reapertura del Programa de Incremento Exportador, conocido como dólar soja, con el objetivo de que aceleren parte de la cosecha que todavía se mantiene retenida en silobolsas. “Hicieron un acuerdo para liquidar 4.000 millones de dólares más, aunque después lo van sobre-cumplir, porque les conviene”, adelantó Roberto Navarro este jueves en su programa en el Destape Radio.

El periodista confirmó que “el precio exacto que le van a dar, es los 200 más la inflación”, lo que arroja un valor cercano a los 230 pesos por dólar. “Sabemos que va a beneficiar al sector más privilegiado del país. También reconozco que no hay muchas opciones”, señaló Navarro. En el primer capítulo del dólar soja se captaron 8500 millones de dólares en liquidación, por encima del acuerdo de 5.000 millones.

Mercados financieros

La bolsa porteña subía 1,02% y se ubicaba en 160.238,05 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada sin la referencia de Wall Street por el feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de YPF y Central Puerto anotaban alzas de 3,11% y 2,38%, en ese orden.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban subas de hasta 2,3%, y los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 0,33%. Así, el riesgo país cedía 0,1% hasta los 2.406 puntos básicos.