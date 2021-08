Dólar blue hoy: el 25 de agosto no se movió y cerró a $ 182

A su vez, el dólar financiero operó en verde nuevamente tras las nuevas medidas que tomó el Banco Central para limitar al contado con liquidación.

En el promedio de la semana, el dólar blue se vendió en los $ 182, el mismo valor de las últimas tres ruedas. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 77%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. El volumen negociado en el segmento de contado fue de U$S 403,963 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 40 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron U$S 445 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde nuevamente tras las nuevas medidas que tomó el Banco Central para limitar al contado con liquidación (CCL) la semana pasada. El MEP o “Bolsa” trepó 0,5% hasta los $ 170,34. Mientras tanto, el CCL se incrementó 1,2% hasta los $ 171,46.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 102,50. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 169,13.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,2% hasta las 71.230 unidades. Retrocedieron mayormente Holcim (-2,5%), Edenor (-2%) y Grupo Supervielle (-1%). A contramano, aumentaron BBVA (1,1%), Transener (1,2%) y Bolsas y Mercados Argentinos (0,7%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Despegar con 2,4%. También avanzaron Corporación América (1,9%), Telecom (1,7%) y YPF (1,5%). Por su parte, descendieron Edenor (-4,7%), Cresud (-2,5%) y Central Puerto (-1,1%)

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, baja 0,6% hasta los 1.539 puntos.