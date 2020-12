En la apertura semanal del mercado cambiario, el dólar blue no se movió un centavo durante la rueda y se mantuvo en los $ 150. Además, fue otra jornada positiva para el Banco Central, que se hizo de U$S 125 millones para engrosar el nivel de reservas.

Durante la sesión, según fuentes privadas, la autoridad monetaria que dirige Miguel Pesce compró U$S 125 millones para reservas. De esta manera, anotó su decimoprimera rueda consecutiva con saldo a favor.

En este contexto, el dólar mayorista cerró a $ 83,14 para la compra y $ 83,15, lo que significó una suba de 31 centavos con respecto al pasado viernes. El volumen operado en el segmento contado fue de U$S 276,223 millones, con U$S 25,500 millones en futuros MAE y en futuros Rofex U$S 570 millones.

Por su parte, las cotizaciones financieras revirtieron la suba inicial y cayeron. El dólar MEP operó a $ 139,50 (-0,9%), mientras que el contado con liqui descendió $ 140,40 (-1,1%).

El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria se colocó en los $ 88,73, lo que elevó el precio del dólar solidario a los $ 146,39.

Mercados financieros

El S&P Merval se hundió 2,7% hasta las 50.938 unidades. Presentó la mayor caída en el panel de la bolsa porteña Cablevisión Holding con 4,5%. Le siguieron Loma Negra (-4,2%), Holcim (-4%) y Aluar (-3,6%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Despegar con 4%. También registraron un descenso BBVA (-3,8%), Banco Macro (-3,7%) y Grupo Financiero Galicia (-3,6%). A su vez, aumentaron Transportadora Gas del Sur (0,7%) e Irsa (0,2%).

Por su parte, el riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó 0,4% hasta los 1.380 puntos.