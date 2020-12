En el promedio de la semana, el dólar blue perdió un peso y se colocó así en los $ 150, con lo que se mantiene cuatro pesos por encima del piso de $ 146 que tocó la semana pasada. Con una operación exitosa en el mercado, fue otra rueda positiva para el Banco Central (BCRA), que volvió a comprar reservas.

De esta manera, se trató de la octava sesión consecutiva en la que la autoridad monetaria finalizó con saldo a favor y así acumula ganancias por U$S 87 millones en lo que va de diciembre. En este contexto, el dólar mayorista cerró a $ 82,62, nueve centavos por encima del martes.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de U$S 186,790 millones, mientras que en futuros MAE se operaron U$S 96,983. En el mercado de futuros Rofex se movieron US$ 254,12 millones.

Las cotizaciones financieras cambiaban la tendencia y operaron en baja. El dólar MEP se ubicó en los $ 140,68 (-0,8%), por debajo del dólar solidario que supera los $ 145, mientras que el contado con liqui cotizó en los $ 142,33 (-1%).

Asimismo, el promedio minorista entre bancos que realiza la autoridad monetaria se valorizó en los $ 88,13, que sumado al impuesto PAÍS más la retención por Ganancias, elevó el precio del dólar solidario a los $ 145,41.

Mercados financieros

El S&P Merval subió 0,8% hasta las 53.719 unidades. Avanzaron en el panel de la bolsa porteña YPF (1,8%), Cablevisión Holding (1,6%) y Loma Negra (1,6%). A su vez, bajaron Transener (-0,8%), Sociedad Comercial del Plata (-0,8%) y Cresud (-0,6%).

A su vez, los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR) operaron en rojo. Presentaron las mayores pérdidas Grupo Supervielle (-1,9%), seguido por Tenaris (-1,6%), Banco Macro (-1,5%) y Grupo Financiero Galicia (-1,1%). A contramano, tiraron a la alza Edenor (4,6%), Cresud (0,5%) y Despegar (0,4%).

Por su parte, el riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se incrementó 0,5% hasta los 1.386 puntos.