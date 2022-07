Dólar blue hoy: el lunes 4 de julio se disparó casi 30 pesos y cerró a $ 267

Según fuentes del mercado, hubo una fuerte demanda de dólar solidario que exigió la asistencia del Banco Central en el mercado. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce terminó su participación de con ventas por casi U$S 100 millones.

En una jornada de extrema volatilidad en el mercado cambiario, el dólar blue se disparó $ 28 y se vendió a $ 267. Inicialmente, la divisa había escalado más de $ 40 hasta los $ 280, su nuevo récord histórico, pero luego retrocedió. Este incremento desmedido se dio posterior a la renuncia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, durante el fin de semana.

De todos modos, sigue por encima del solidario y el MEP, pero se ubica por debajo del contado con liquidación. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 104%, cada vez más cerca del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

Según fuentes del mercado, hubo una fuerte demanda de dólar solidario que exigió la asistencia del Banco Central en el mercado. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce terminó su participación de con ventas por casi U$S 100 millones.

En el segmento de contado se operaron U$S 587,645 millones, en futuros MAE U$S 399,400 y en el Rofex U$S 1.677 millones. De esta manera, se registró un inusual nivel de actividad para una jornada coincidente con un feriado en Estados Unidos.

A su vez, el dólar financiero cotiza en verde. El MEP o "Bolsa" trepó 8,8% hasta los $ 269,88. Asimismo, el Contado Con Liqui se incrementó 10,8% hasta los $ 279,41. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 9% hasta los $ 270,12 y el CCL Cedear 9,6% hasta los $ 276,10.

Por último, el dólar oficial aumentó 0,4% y se comercializó en los $ 130,75. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se ubicó en los $ 215,74.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 2,1% hasta las 88.180 unidades. Retrocedieron mayormente Transportadora Gas del Norte (-4%), Transportadora Gas del Sur (-3,8%) y Grupo Supervielle (-3,7%). A contramano, aumentaron BYMA (1,3%) y Aluar (0,8%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se mantuvo estable en los 2.374 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda mostraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar GD30D (-9,4%), el Bonar AL30D (-9%) y el Bonar AE38D (-7%).