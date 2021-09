Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 30 de septiembre

La divisa estadounidense no registra grandes cambios en el mercado paralelo tras cerrar este miércoles a $ 187,50.

En la apertura del mercado, el dólar blue no registra grandes cambios y se vende en los $ 187,50. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 103,75) asciende al 80%.

Tras alcanzar los $187,00 a principios de septiembre (su valor más alto de 2021) el dólar paralelo, que subió 0,50 centavos en la tarde del miércoles, opera con leves cambios. Nuevamente, abre en $ 187, 50. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 103,75) es alrededor asciende el 80%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre del año pasado.

Por su parte, el dólar oficial, que a finales de agosto alcanzó los $103, sigue sin cambios significativos en relación a las jornadas anteriores. El Oficial continúa con la tranquilidad de las últimas semanas, tras la especulación desatada luego de las PASO.

Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que incluye el Impuesto País y un porcentaje de Ganancias, que se posiciona en los $ 171,19. De esa forma, el dólar ilegal sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario y se acerca en su valor máximo del año.

En otro orden, los dólares financieros operan con una mínima suba. El MEP o “Bolsa” llega a los $174,64. Mientras tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) tiene la misma variación hasta los $174,74.

El volumen operado en el segmento de contado durante el día de ayer fue de U$S 453,120 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 50,50 millones y en el Rofex U$S 651 millones.