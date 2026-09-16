El costo oculto del RIGI en el Presupuesto 2027: U$S 3.359 millones al año en impuestos

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) reactivó la polémica fiscal tras revelarse el impacto real de las exenciones otorgadas a los grandes proyectos. Mientras se debate la proyección económica en el Presupuesto, el balance entre los dólares prometidos por las grandes inversiones y los impuestos que el Estado vuelve a exponer a quien sí beneficia el Gobierno cuando quiere.

{{{htmlAmp}}}

El costo fiscal no visibilizado del RIGI

El avance de los incentivos para grandes capitales deja al descubierto un significativo gasto tributario en la ingeniería fiscal del presupuesto. Con 23 iniciativas formalmente aprobadas en los sectores energético y minero, los proyectos suman compromisos de inversión por U$S 49.766 millones y prometen la creación de 108.450 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Sin embargo, la contracara contable muestra un beneficio fiscal extraordinario otorgado a las compañías inscriptas.

El costo de oportunidad para las arcas públicas alcanzará una cifra relevante. Según las proyecciones de un informe elaborado por el diputado Guillermo Michel sobre los balances de los Vehículos de Propósito Único (VPU), cuando los emprendimientos alcancen su etapa de plena ejecución, el Estado renunciará a percibir U$S 3.359 millones anuales, un monto equivalente a 0,49 puntos porcentuales del PBI.

Beneficios clave: los impuestos que dejan de ingresar

El régimen concede exenciones sustanciales para asegurar la llegada de cada dólar de inversión. El impacto en el presupuesto se desglosa en exenciones directas que afectan los ingresos nacionales:

Impuesto a las Ganancias: Reducción de la alícuota del 35% al 25% para los VPU, sumada a la actualización y transferencia de quebrantos.

Derechos de Exportación: Alícuota del 0% a partir del tercer año de ejecución.

Importaciones e IVA: Exención total de aranceles sobre bienes de capital, repuestos e insumos, además de la emisión de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA.

Impuesto al Cheque: Cómputo del 100% de lo pagado a cuenta de Ganancias, frente al 33% del régimen general.

El informe de Michel también advierte sobre el escalamiento de este beneficio. En un escenario donde las inversiones asciendan a U$S 100.000 millones bajo los parámetros vigentes, el gasto tributario treparía a casi 1 punto del PBI. De implementarse reformas adicionales como las planteadas en proyectos complementarios —con rebajas de Ganancias al 15%—, la renuncia fiscal escalaría hasta los 1,27 puntos del PBI.

Aunque casi la mitad del desembolso total (47%) se ejecutará hasta el año 2028 inclusive, el debate gira en torno a si la generación de puestos de trabajo y las exportaciones estimadas por U$S 38.419 millones compensarán la menor recaudación de impuestos en el mediano plazo.