Los mercados ya empezaron a ponerle precio a la posibilidad de que Javier Milei pierda las elecciones presidenciales de 2027. Según JP Morgan, los activos financieros argentinos incorporan en sus cotizaciones una probabilidad cercana al 50% de que la oposición gane la contienda, un escenario que, advierte el banco, podría tensionar al máximo el frente cambiario y financiero si la elección llega reñida.

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La advertencia figura en el informe Argentina 2027 Economic Outlook. La entidad, que se presenta como el banco de mayor valor de mercado del mundo, mantiene como escenario principal la continuidad del programa económico del Gobierno, pero dedica buena parte del documento a los riesgos de un eventual cambio de rumbo.

El riesgo electoral ya está en el precio de los bonos

Para JP Morgan, la duda sobre quién gobernará después de 2027 pesa hoy más que las dudas sobre el cumplimiento de las metas económicas. Esa incertidumbre explicaría una parte importante del sobrecosto que los inversores le exigen a la Argentina para financiarse.

El informe sostiene que los comicios definirán si se sostiene el ajuste fiscal y el esquema de incentivos a la inversión. Un resultado adverso para el oficialismo podría provocar una reacción negativa de los mercados y reabrir las dudas sobre la disciplina de las cuentas públicas y el programa económico.

Riesgo país arriba de 1.100 puntos: el deterioro financiero

El dato que mejor refleja el cambio de humor del mercado es el riesgo país. Según el banco, el indicador superó los 1.100 puntos básicos al momento de publicarse el informe, frente a los cerca de 400 puntos que marcaba en junio. En pocos meses, el costo de financiamiento de la Argentina casi se triplicó.

Ese salto estuvo acompañado por una caída generalizada de los activos argentinos y por una mayor incertidumbre sobre el escenario económico posterior a las elecciones.

Dólar, brecha y reservas: las señales de alerta de una corrida cambiaria

La tensión financiera ya llegó al mercado de cambios. JP Morgan detectó dos señales que suelen anticipar episodios de presión sobre el peso:

Más dolarización privada: las compras de dólares del sector privado crecieron a un ritmo anualizado equivalente al 4,3% del PBI .

Brecha en alza: volvió a ampliarse la distancia entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas.

La combinación de un riesgo país en alza, más demanda de divisas y una brecha que se abre es el cuadro que vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de una corrida cambiaria a medida que se acerque la elección.

Frente a ese escenario, el banco considera que las bandas cambiarias pueden funcionar como un amortiguador para absorber una mayor demanda de dólares. Pero también advierte el costo: una depreciación del peso podría trasladarse a los precios y frenar la desaceleración de la inflación. El nivel del tipo de cambio y el calendario electoral, señala, serán claves para medir la magnitud de las tensiones.

Recesión técnica y un 2027 que se frena antes de votar

El frente real tampoco ofrece demasiado margen. Según la lectura de JP Morgan del EMAE, la mejora de septiembre no alcanzó para compensar las caídas previas y la economía acumuló dos trimestres consecutivos de retroceso, lo que el banco describe como una recesión técnica.

Los primeros datos de octubre fueron dispares:

El consumo de cemento cayó 7,6% mensual , después de haber subido 9%.

La producción automotriz se mantuvo estable por tercer mes consecutivo.

Las ventas de vehículos aumentaron 4%.

Con ese panorama, la entidad estima que el PBI crecerá apenas 0,8% en 2026.

Para 2027, proyecta un crecimiento de 1,8%, con una expansión anualizada de entre 3% y 4% en el primer semestre, impulsada sobre todo por las exportaciones. En la segunda mitad del año, en plena campaña, la actividad se frenaría hasta un crecimiento cercano a cero, en medio de la incertidumbre electoral y una política monetaria más restrictiva.

Inflación: JP Morgan proyecta 23% y queda lejos de la meta oficial

En materia de precios, el banco prevé que la inflación cierre este año en 31% y baje al 23% en diciembre de 2027. La proyección queda cinco puntos por encima del 18% que el Gobierno incluyó en el Presupuesto.