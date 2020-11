Impuesto a las riquezas: las claves que desmienten las críticas del macrismo

Télam

El Congreso tratará este martes sobre tablas el proyecto de aporte especial a las grandes riquezas, que alcanzará a menos de 10.000 contribuyentes con fortunas superiores a los 200 millones de pesos. La iniciativa, similar a la que se aplica en otras partes del mundo, busca recaudar más de 300.000 millones de pesos a través de este aporte por única vez y destinar ese dinero a la ayuda social y a programas de reactivación económica. En la práctica equivaldría a casi 21 millones de prestaciones por ingreso familiar de emergencia, programa que el Gobierno anunció que dejará de pagar para alcanzar un sendero de reducción del déficit.

Durante el debate, en la que el macrismo y parte de la izquierda anticipó su abstención, se escucharán distintas explicaciones que apuntarán en desmedro de la iniciativa. Una excesiva presión tributaria, un desincentivo a la producción, un caso único en el mundo y la judicialización de la medida son los argumentos para evitar su aprobación. El Destape repasa uno a uno los puntos de la medida que se discutirá en una maratónica sesión este martes/miércoles.

En un contexto de restricción presupuestaria y tributaria, el oficialismo le volvió a dar impulso al proyecto de los diputados (FdT) Máximos Kirchner y Carlos Heller de cobrar por una única vez una alícuota de entre 2,5% y 3,8% a solo el 0,04% de la población adulta y al 0,08% de la población económicamente activa en el marco de la pandemia del COVID-19. A grandes trazos, la propuesta gravará patrimonios personales declarados a partir de los 200 millones de pesos.

- ¿A qué porcentaje alcanza?

Dentro del oficialismo estiman que esto recae en apenas el 1,1% de los contribuyentes que pagan el impuesto a los Bienes Personales, y dentro de la población económicamente activa, al 0,08%. Según cifras oficiales de la AFIP, incluirá a 9298 contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones realizarán un aporte extraordinario por más de 307.000 millones de pesos.

- ¿Pondrá en situación de riesgo financiero a quien lo pague?

Cada una de las personas humanas potencialmente alcanzadas realizará un aporte promedio de 33 millones de pesos. El aporte promedio estimado para los 2774 contribuyentes alcanzados con patrimonios declarados entre 200 y 300 millones de pesos, primer tramo del aporte de acuerdo al proyecto de ley, alcanzará los 6,1 millones de pesos por persona. Las 253 personas humanas que declaran bienes por más de 3000 millones de pesos realizarán una contribución promedio de 600 millones. Estos individuos realizarían el 50% del aporte total

- ¿Es progresivo o regresivo?

La mitad de la recaudación potencial adicional por el Aporte solidario y extraordinario sería ingresada por el 2,7% de los contribuyentes alcanzados que equivalen al 0,03% del total de las personas humanas que presentaron sus Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales.

- ¿Se sobreestima por tenencia de activos físicos?

El 42% del total de los bienes declarados por los 9298 contribuyentes potencialmente alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario son activos y bienes “dolarizados”. La mayor parte de dichos patrimonios, el 92% del total, son activos y bienes declarados en el exterior.

- ¿Puede generar una ola de venta de campos, maquinaria o ganado para evitar pagar el tributo?

El proyecto recae sobre el patrimonio de las personas, no de las empresas. Es un porcentaje que no llega al 1% del total de contribuyentes. Por lo tanto, no. Sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados por el aporte que declaran inmuebles rurales, esos campos representan el 2,4% de su patrimonio. Y lo que se observa es que esos contribuyentes tienen disponibilidades líquidas y financieras 25 veces superior al aporte que deberían pagar.

- ¿Qué se hará con lo recaudado?

El Aporte vuelve a la sociedad través de la capacidad redistributiva del Estado. Estimaciones de la AFIP arrojan que el aporte permitiría recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos.

- ¿Es una idea argentina?

No, un tributo de estas características no es meramente una idea local. En diversas latitudes se están barajando impuestos extraordinarios ante situaciones extraordinarias y siempre con un criterio de justicia distributiva. Es decir, con altos mínimos no imponibles, de modo que solo alcance a los sectores sociales más pudientes. El abanico es amplio y abarca países latinoamericanos como Chile o Perú hasta Suiza o Italia.

- ¿Es la gota que rebalsa el vaso impositivo y frena la inversión?

La presión tributaria argentina (del total de impuestos) se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE. Lo cierto es que las principales potencias del mundo tienen la misma proporción de estos impuestos desde el 2000 y los países de la OCDE no muestran relación alguna entre quienes mayores impuestos a la propiedad gravan con la inversión corporativa de estos países.

- ¿Aumentó la regresividad impositiva con el kirchnerismo?

Durante el periodo 2011-2015 mejoraron los indicadores tributarios más progresivos, mientras que, hasta 2011 se incrementaron los poco regresivos, mayoritariamente por el incremento en empleo y salarios reales, que contribuyen a la Seguridad Social. Los tributos regresivos, por su parte, decrecieron 8 puntos porcentuales respecto del total entre 2003-2007 y 2011-2015. Los impuestos progresivos en el período 2011-2015 decrecieron por las retenciones a las exportaciones, vinculadas a los precios de las commodities y las cosechas, que fueron de menor cuantía en ese período.

- ¿Mejoró con el macrismo?

La estructura impositiva argentina en el período 2016-2019 se volvió más regresiva. Los clasificados como más regresivos (por ejemplo, el IVA) aumentaron su participación en el total recaudado en 4 puntos porcentuales (p.p.). Por otro lado, los impuestos muy progresivos redujeron su participación en 2 p.p., mientras que, por su parte, los progresivos descendieron 1 punto porcentual.

- ¿Gravar stocks o flujos?

Otro argumento sostiene que este tipo de impuestos, que gravan los stocks, han pasado de moda y que la tendencia en el mundo va en camino a reemplazar los impuestos a la riqueza por el gravamen a los flujos. No obstante, uno con otro no tiene por qué ser excluyentes. De cualquier modo, la evidencia empírica no se condice con esta tendencia, según un informe de la Universidad de Avellaneda. Los impuestos a la propiedad de las principales potencias del mundo occidental o el promedio de los países de la OCDE no presentan una tendencia decreciente de este tipo de impuestos, sino más bien estable o levemente al alza.