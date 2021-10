El Senado rechazó el plan económico del primer año del gobierno de Macri

El bloque del Frente de Todos rechazó la Cuenta de Inversión 2016 por 40 votos a favor y 19, en contra. "Se alteró el programa político y económico, incrementando la deuda y disminuyendo los recursos del Estado", denunciaron.

En el regreso a las sesiones presenciales, el Senado rechazó la ejecución presupuestaria del primer año de mandato del expresidente Mauricio Macri, con 40 votos a favor y 19 en contra. Los legisladores debatieron la Cuenta de Inversión 2016, donde se puso a consideración el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la ejecución presupuestaria de ese año por parte de Cambiemos.

Tras haber pasado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso (espacio donde el Frente de Todos tiene mayoría), el miembro informante del oficialismo, el senador Juan Mario Pais, explicó las razones por las que el oficialismo no aprobaría la cuenta de inversión: "No es la primera vez que se rechaza una cuenta de inversión, esto no es ninguna ignominia, solo es la voluntad y el juzgamiento político del Congreso en su potestad de controlar el presupuesto nacional".

"Por DNU y por decisiones administrativas del jefe de Gabinete de ministros se alteró sustancialmente el programa político y económico, en detrimento de las potestades del Congreso, incrementando la deuda pública y disminuyendo los recursos del Estado", agregó sobre las correcciones a las partidas que realizó Marcos Peña en 2016.

Por su parte, la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez, criticó al oficialismo. "Ahora este Congreso decide que hay que rechazar la cuenta de inversión. Y objetan la cantidad de reformas por DNU que se le hicieron al Presupuesto 2016. Pero no las objetaron en su momento, aún teniendo mayorías, y tampoco fueron a la justicia", apuntó.

A su turno, el senador del Frente de Todos, Martín Doñate, puntualizó que el rechazo del oficialismo a la cuenta de inversión 2016 “tiene cimientos fuertes en sus fundamentos”. Y añadió: “No podemos aprobar una cuenta de inversión que sufrió arbitrariedades y desmanejos que nos quitan claridad para vincular los datos físicos con los financieros".

En tanto, el senador del Frente de Todos Mariano Recalde insistió en que “el endeudamiento feroz y brutal son motivos de sobra para rechazar la Cuenta de Inversión 2016”. Al mismo tiempo, sentenció: “El Poder ejecutivo de Macri violó la Constitución, la ley de administración financiera y el Presupuesto y los aumentos de gastos sin pasar por el Congreso”.

En esa línea, el senador oficialista Oscar Parrilli se sumó al rechazo, al considerar que “no solo se violentaron todas las normas contables y administrativas, sino también porque se llevaron puesta la Constitución, eso hizo el gobierno del expresidente Macri".

Rechazo al avasallamiento chileno

Con anterioridad, los senadores aprobaron por unanimidad -con el voto de los 58 presentes- una declaración de rechazo a la medida adoptada el mes pasado por Chile al demarcar los límites de su plataforma marítima en superposición con los de la Argentina. Este punto contó con el común acuerdo entre todos los bloques del Senado luego de haber logrado el consenso en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Además, aprobaron por 41 votos afirmativos y 20 negativos de la oposición dos decretos dictados por la Presidencia del Senado sobre la última prórroga de las sesiones virtuales y la convocatoria de la sesión actual de manera presencial.

Senadores del Frente de Todos volvieron a respaldar los argumentos por los que se desarrollaron las sesiones virtuales hasta el momento, mientras que Juntos por el Cambio se reclamó la vuelta de las reuniones de Labor Parlamentaria para discutir los temas a incluir en las sesiones.