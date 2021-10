El Gobierno destaca el compromiso de los gobernadores por cuidar los precios

La secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y jefes provinciales resaltaron el trabajo para controlar los abusos en productos de primera necesidad.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo que la respuesta de todos los gobernadores al programa de fijación de precios de una canasta básica de 1.432 productos "fue buena". Entendió que reflejan "un compromiso fuerte para cuidar el bolsillo de los argentinos", tras el encuentro que mantuvieron ayer con el presidente Alberto Fernández.

La premisa del Gobierno es que la medida dispuesta la semana pasada por la Secretaría de Comercio Interior se haga efectiva en todo el país mediante la fiscalización activa de gobernaciones y municipios. Entienden que las primeras fiscalizaciones realizadas en el área metropolitana permitieron registrar en la mayoría de los casos una retracción a valores del 1 de octubre para esos productos, como estaba estipulado en la resolución.



El miércoles, el Gobierno nacional y veinte provincias firmaron un acuerdo a través del cual los gobernadores se comprometieron a poner en marcha tareas de fiscalización en sus distritos para asegurar el cumplimiento de la resolución que congeló los precios de productos alimenticios, higiene personal y limpieza hasta el próximo 7 de enero, y que se reflejó en la ampliación del programa +Precios Cuidados. Tras ese encuentro, el Presidente advirtió que "no es justo" que el valor de los alimentos básicos "crezca del modo que crece" cuando los "ingresos de los que trabajan no lo hacen del mismo modo", y atribuyó la escalada a la "concentración de la producción de alimentos y la fijación de los precios en pocos operadores".

Esta mañana, Batakis en diálogo con El Destape Radio, dijo que "la respuesta fue buena de todos los gobernadores porque todos entendemos que tenemos que defender el salario de los argentinos y los argentinos en cada lugar del territorio, lo cual obviamente es súper difícil". En ese sentido, detalló que la estructura de la Secretaría de Comercio Interior "no tiene una institucionalidad que tenga delegaciones en cada una de las provincias y en algunos municipios, por eso sí o sí es necesario este acuerdo y el compromiso de cada gobernador y cada intendente para que, efectivamente, se concrete esta normalización de los precios".



Tal como lo expresó ayer en conferencia de prensa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió a los empresarios que "aprovechen la reactivación" económica "redoblando las inversiones, expandiendo sus capacidades y creando empleo" y aseguró a los hombres de negocios que el Ejecutivo que conduce "aportará los instrumentos necesarios para acompañarlos". "Desde el gobierno de la provincia aportamos todos los instrumentos necesarios para acompañar a las empresas en sus emprendimientos. Necesitamos que aprovechen la reactivación redoblando las inversiones, expandiendo sus capacidades y creando empleo", sostuvo. El gobernador formuló declaraciones al participar de la apertura de un local mayorista de la empresa Carrefour en la ciudad de Tortuguitas.



Por su parte, el mandamás de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, subrayó el "acompañamiento" a los controles de precios planteados desde el Gobierno nacional, sobre la base de que si bien no se trata de una "solución definitiva", vienen a enfrentar una "alarmante" aceleración que impacta en la ciudadanía. "Necesitamos proteger a nuestra población para que puedan acceder a precios razonables", remarcó Melella en una entrevista con Télam Radio. "Hoy esta problemática la tenemos a lo largo y ancho del país, donde los precios se aceleran de una manera realmente alarmante porque tenemos gran parte de nuestra población en una situación de desocupación, porque todas las mejoras salariales que se puedan llegar a dar no tienen el impacto positivo que se espera porque se lo gana la inflación", dijo el mandatario fueguino.



Para fortalecer la implementación del programa de precios y que los precios comprometidos con las empresas se reflejan en las góndolas, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo esta semana reuniones con las entidades que nuclean a las cadenas de supermercados, las cadenas mayoristas para asegurar su llegada a autoservicios y almacenes. También encabezó una reunión del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), junto con sus pares de todas las provincias, y otro encuentro con las asociaciones de consumidores. En todos los casos se buscó consolidar la estrategia puesta en marcha por el Gobierno nacional para supervisar el efectivo cumplimiento de la lista de productos con precios retrotraídos a los valores vigentes al 1 de octubre pasado por parte de toda la cadena de producción distribución y comercialización.