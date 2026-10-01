La medida fue establecida a través de la Comunicación “A” 8487" y dispone que el martes 10 de noviembre será feriado bancario en todo el territorio argentino.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó este jueves un feriado bancario para toda la Argentina con motivo de la visita del papa León XIV a nuestro país, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre. La medida se acopla a los feriados decretados por el gobierno nacional y la ciudad y provincia de Buenos Aires.

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La medida fue establecida a través de la Comunicación “A” 8487" y dispone que el martes 10 de noviembre será feriado bancario en todo el territorio argentino. Además, unos días antes, el 6 de noviembre es el día del bancario, por lo que tampoco habrá atención al público.

Durante la visita del Sumo Pontífice, también serán feriados -según jurisdicción- el lunes 9 de noviembre (nacional), martes 10 (CABA y Córdoba) y miércoles 11 (provincia de Buenos Aires).

¿Qué servicios no funcionan durante el feriado bancario?

Durante los feriados bancarios, las sucursales de las entidades financieras de todo el país no atenderán al público. Por lo tanto, no habrá atención al público ni se podrán realizar operaciones presenciales, como los depósitos por ventanilla, extracciones en cajas, apertura de cuentas, gestión de préstamos, firma de documentación o trámites comerciales.

Tampoco se acreditarán operaciones que dependan de la compensación bancaria hasta el siguiente día hábil. De todas maneras, los clientes tienen a disposición los canales electrónicas para realizar varias operaciones, como:

Ingresar y usar el home banking

Usar las aplicaciones móviles de los bancos

Cajeros automáticas

Realizar pagos con tarjeta de débito y crédito

Transferencias, sujetas a horarios y modalidades de cada sistema

Ante este esquema de operatividad, se recomienda resolver las cuestiones presenciales antes del 6 de noviembre o luego de finalizada la visita del papa León XIV en Argentina.

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

El 12 de octubre se celebra el Día de la Diversidad Cultural, que cae lunes y hasta el momento no se confirmó el adicional de un día no laborables para el viernes 9. Mientras que en diciembre hay varios feriados, entre ellos la Inmaculada Concepción de María.

Entonces, el lunes 7 de diciembre es día no laborable con fines turísticos y el martes 8, la Inmaculada Concepción de María. Y el viernes 25 de diciembre es Navidad, feriado inamovible. De esta manera, los fines de semana largos que quedan son: