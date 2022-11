Las exportaciones serán récord pero en el Banco Central faltan dólares

Las exportaciones podrían cerrar 2022 con un récord histórico al alcanzar los U$S 100 mil millones. Sin embargo, como las importaciones también son muy altas, el superávit comercial final será muy acotado. Cuál es la razón.

Según estiman en el Gobierno y confirman las cifras oficiales, las exportaciones podrían cerrar 2022 con un récord histórico al alcanzar los U$S 100 mil millones, explicado el boom de los commodities del agro producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, como las importaciones también son muy altas, el superávit comercial final será muy acotado y no habrá un fortalecimiento de las reservas del Banco Central. La noticia es especialmente incómoda: se trata del primer año del acuerdo con el FMI y Argentina no pudo engrosar la suma de dólares de cara al futuro.

Con casi US$ 500 millones por encima del mes de septiembre, en octubre las exportaciones alcanzaron los US$ 7.901 millones (-2,2% a nivel interanual). En términos desestacionalizados, octubre resultó el segundo mes con mayor crecimiento en el año (+7%). Todos los componentes de las ventas al exterior registraron crecimientos en términos anuales: sobresalieron productos primarios con un 30,4% (US$ 2.382 millones), teniendo la mayor contribución al crecimiento total (8,1 puntos). Esta variación estuvo explicada principalmente por un aumento del 20% en las cantidades vendidas a raíz de los anticipos que generó el “Dólar Soja”.

En detalle, las exportaciones de porotos de soja alcanzaron los US$ 1.255 millones en el mes de octubre, marcando un crecimiento del 563,5% interanual. Terminaron representando casi un 53% de las exportaciones totales de productos primarios y un 30% de las exportaciones totales.

Como era de esperar, las importaciones desaceleraron notablemente y se ubicaron en los US$ 6.073 millones y en términos desestacionalizados registraron un caída del 8,4% respecto a septiembre. De esta forma, el superávit de octubre cerró en un total de US$ 1.828 millones, siendo el mejor resultado en 14 meses (desde agosto de 2021).

Por qué las exportaciones son récord y nos faltan dólares

Según la consultora LCG, producto de una combinación de mayores exportaciones impulsadas exógenamente (dólar soja) y de menores importaciones producto de un aumento en los controles, este fue el mejor octubre por lo menos desde 1990 (seguido por octubre de 2019 con US$ 1.768 millones). En los primeros diez meses de 2022, el total exportado sumó US$ 75.144 millones, acumulándose un superávit comercial de apenas US$ 4.406 millones.

Así, entre enero y octubre se exportaron US$ 10.000 millones más que en todo 2019, y se alcanzó un nuevo máximo histórico. En ese período, las exportaciones crecieron 15,3% respecto a enero-octubre de 2021 y superaron en 7,1% el récord previo de igual período de 2011, aseguró un informe de Cancillería. A fin del año pasado, el canciller Santiago Cafiero había señalado que este año se llegaría a los US$ 100.000 millones en exportaciones y con estos números, todo indica que será así.

La balanza comercial de Argentina había registrado un saldo positivo de US$ 14.750 millones en 2021, un 17% superior a lo registrado en 2020. En total, para fin de año se proyecta un superávit comercial en torno a los US$ 6.400 millones, 56% inferior al alcanzado en 2021, el cual no terminará de traducirse en un aumento de las reservas internacionales por el drenaje que existe en otros componentes del balance de pagos (déficit en la balanza de servicios, pago de intereses de deuda pública, y servicios de la deuda privada).

En lo que va del año, las importaciones acumulan US$ 70.593 millones, un 37,9% mayor al mismo periodo del año anterior. El promedio de compra llegó a demandar más de US$ 7.500 millones mensuales (unos 340 millones por día hábil). El denominado "festival de importaciones" opacó claramente los récords de exportación.

Desde principios del año hasta la implementación del nuevo esquema de importaciones que inauguró el Gobierno, se habían registrado compras en el exterior por US$ 57.531 millones, mientras que esos mismos importadores por la misma mercadería solicitaron permisos para acceder al mercado cambiario por 94.076 millones. Esto implica una 65% más de declaraciones juradas presentadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones que las compras realmente realizadas por las firmas en el exterior.