Martino: "La Argentina no tiene un problema económico"

El ex titular del HSBC sostuvo que los dólares están, pero fuera del país o en los colchones.

El ex CEO del HSBC Gabriel Martino aseguró que la Argentina no vive un problema económico sino político. "Los dólares que le falta al país están en manos de argentinos en el exterior o en sus casas. El problema es cómo captarlos", sostuvo en diálogo exclusivo con El Destape en el marco de su participación en el Coloquio de IDEA. El directivo no se mostró muy de acuerdo con una dolarización y se inclinó por un sistema bimonetario.

Consultado sobre cómo lograr esa repatriación de divisas, sostuvo que hay muchas maneras, pero lo principal "es generar confianza". "Si se tiene que hacer una dolarización, debería ser el último paso de un plan de estabilización", detalló Martino.

En referencia a las declaraciones del mentor intelectual de la dolarización sobre empeñar las joyas de la abuela sostuvo: "Esto me sirve para aclarar que no se piensa en eso". "Durante la convertibilidad, para mí, el mejor gobierno desde la vuelta de la democracia, se aplicó una convertibilidad, prima hermana de la dolarización. Pero es apenas una herramienta", afirmó el directivo del HSBC.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Martino no descartó de plano la dolarización, aunque no en lo inmediato. "Primero, porque se pudo hacer una convertibilidad y segundo porque hace 70 años que la política está destruyendo la confianza en la moneda", afirmó el directivo, quien estuvo en el ojo de la tormenta cuando se conocieron 4040 cuentas en el exterior del banco sin declarar. Actualmente asesora a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

De todos modos, señaló que para un esquema de convertibilidad o desdoblamiento cambiario se necesita primero "ordenar los precios de la economía". Martino se mostró a favor de una moneda única con el Mercosur, pero volvió a repetir: "Si soy Brasil, primero mando a la Argentina a acomodar sus cuentas".

En referencia a las declaraciones en favor de la situación económica de Perú, pese a su crisis social y política, afirmó que lo que debe copiarse "es la economía y no la política". Y concluyó: "Los presidentes se suicidan, renuncian o los matan, pero en el Banco Central hace veinte años que no cambia su titular".