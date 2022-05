Subas para los pecios de los cereales en Rosario

Los cereales lideraron las subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, en una jornada que, a pesar de los precios al alza, contó con una menor actividad comercial.

Por el trigo con entrega disponible y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 360 la tonelada, US$ 5 más entre ruedas.

Luego, para la descarga de mercadería entre el 15 de junio y el 15 de julio también se dio un aumento de US$ 5 hasta los US$ 360 la tonelada.

En cuanto al maíz con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 275 la tonelada, US$ 5 por encima del cierre del jueves, mientras que la posición contractual, se ubicó en US$ 265.

Para la entrega entre junio, julio, agosto y septiembre se ofrecieron abiertamente US$ 265, mientras que el tramo octubre a diciembre se negoció a US$ 267 la tonelada.

Respecto a la soja con entrega contractual y para las fijaciones de mercadería, la oferta se ubicó en US$ 430 la tonelada, sin cambios entre días.

En moneda local para dichos segmentos y para la posición con descarga inmediata los ofrecimientos alcanzaron los $ 51.270, mientras que para la entrega en julio se ofrecieron US$ 430.

Por último, el girasol cerró a US$ 600 la tonelada.

Con información de Télam