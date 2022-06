Subas para la soja y el maíz en Rosario

Los precios de los granos culminaron en su mayoría al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con mejoras en los precios de la soja y el maíz, en una jornada donde la dinámica de negocios creció respecto a ayer.

La oferta por la soja con entrega contractual y para fijaciones subió US$ 5 y cerró a US$ 385 la tonelada.

Asimismo, las ofertas en pesos alcanzaron los $ 47.760 la tonelada, para ambas posiciones.

Por su parte, el maíz con entrega hasta el 1 de julio se negoció a US$ 240 la tonelada, US$ 10 por encima de lo ofrecido el jueves.

Luego, la posición julio se ubicó en US$ 232, la de agosto a US$ 240 y la de septiembre a US$ 235.

Por el trigo con entrega inmediata y contractual se ofrecieron de manera abierta US$ 330 la tonelada, sin cambios entre jornadas, mismo valor para las entregas en agosto y septiembre.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 y el sorgo a US$ 220.

Con información de Télam