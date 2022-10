Precios estables en el mercado de granos local, en una jornada de negocios reducida

El mercado de granos de Rosario registró hoy cotizaciones mayoritariamente estables entre los principales granos, en una jornada de negocios con un menor dinamismo comercial respecto del viernes.

Por el lado del trigo, a diferencia del viernes, no se registraron ofertas abiertas de compra; y el maíz se mantuvo tanto en el número de participantes activos como de posiciones abiertas, con ofrecimientos estables entre ruedas.

Por el cereal con entrega disponible y contractual se ofrecieron US$ 235 la tonelada, al igual que el viernes; con entrega en noviembre se mantuvo en US$ 240; la posición diciembre ascendió US$ 5 hasta US$ 245; y la entrega en enero se ubicó en US$ 250.

Por el maíz del próximo ciclo comercial, el tramo febrero-mayo 2023 se sostuvo sin variaciones en US$ 255; y el cereal de cosecha tardía con entrega en junio nuevamente alcanzó los US$ 235 mientras que julio también se mantuvo estable en US$ 215.

En el mercado de soja y ante una menor presencia de compradores, destacó la reincorporación de ofertas en dólares, mientras que los valores en moneda local no experimentaron cambios.

Por la oleaginosa con entrega inmediata y para las fijaciones de mercadería, los ofrecimientos abiertos entre las industrias se ubicaron nuevamente en $ 57.000 la tonelada; y las ofertas para la descarga hasta el 27 de octubre alcanzaron los US$ 385.

Finalmente, los ofrecimientos por girasol de la cosecha 2022/23 ajustaron con caídas con relación a la última jornada de operatoria, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En este sentido, las ofertas por la oleaginosa disponible se mantuvieron sin cambios en US$ 400; igual valor que se ofreció para la entrega entre febrero y marzo, ubicándose este segmento por debajo de las cotizaciones del día viernes.

Por el lado del sorgo, las ofertas de compra se encontraron estables entre jornadas; y, así, para la entrega de mercadería entre marzo y julio de 2023 se ofrecieron US$ 220; por su parte, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.

Con información de Télam