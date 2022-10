Nueva jornada alcista para la soja en Rosario

Los precios de la soja disponible y por fijaciones subieron hoy $1.000, en $60.000 la tonelada, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en una nueva jornada alcista para la oleaginosa, a pesar de que el volumen de negocios se mantuvo en línea con los días anteriores.

En lo que respecta a los ofrecimientos nominados en dólares, se destacó el precio de US$ 400 pactado para la mercadería con descarga hasta el 27 de octubre, con un alza de US$ 10 entre ruedas.

Por el maíz con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 230 la tonelada, lo que implicó un descenso de US$ 5, mientras que la posición contractual se ubicó en US$ 235.

Luego, para la entrega de mercadería entre noviembre y diciembre, se ofrecieron abiertamente US$ 240 y US$ 245 la tonelada, a la vez que la posición enero también se mantuvo en US$ 250.

Por el cereal de la cosecha 2022/23, el segmento febrero-mayo 2023 se ubicó en US$ 250; junio, US$ 230; y julio, US$ 225.

El girasol, por su parte, se negoció a US$ 400 y el sorgo a US$ 220, mientras que otra vez no se registraron ofertas abiertas por trigo.

Con información de Télam