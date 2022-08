Los precios de los granos operaron con altibajos en el mercado de Rosario

Los precios de la granos operaron hoy con altibajos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con bajas para la soja y estabilidad en el trigo y el maíz, en una jornada con acotado nivel de negocios.

Por la soja con descarga disponible el precio ofrecido fue de $51.450 la tonelada, $1.280 por debajo del registró de ayer.

Por el maíz con entrega disponible a partir del 29 de agosto se realizaron ofertas abiertas de US$ 225 la tonelada, con una suba de US$ 5 respecto a la víspera, mientras que para la entrega contractual se ofrecieron US$ 220, equivalente a una caída de US$ 5.

Para la entrega en septiembre la oferta fue de US$ 225; octubre, US$ 240; noviembre, US$ 230; y diciembre, US$ 235.

Por el cereal de la próxima cosecha, el precio de los contratos con entrega entre febrero y marzo de 2023 se mantuvieron en US$ 225, abril en US$ 220 y mayo en US$ 215.

Por último, por el trigo de la cosecha 2021/2022 con descarga disponible y para la entrega contractual se realizaron ofertas abiertas de US$ 285 la tonelada, sin variaciones entre ruedas, mientras que el girasol cerró a US$ 500.

Con información de Télam