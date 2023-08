Los precios de la soja y el maíz marcaron alzas en Chicago

La soja y el maíz finalizaron la sesión con ganancias en el mercado de Chicago, impulsado por una menor cosecha a la esperada de ambos granos en Estados Unidos, junto con la continuidad del clima seco en zonas productoras.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 1,03% (US$ 5,24) hasta los US$ 512,67 la tonelada, mientras que la posición noviembre avanzó 1,29% (US$ 6,61) para posicionarse en US$ 516,62 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la expectativa del mercado que la cosecha norteamericana sea menor a la estimada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Según estimaciones privadas, la producción se ubicaría en 111,86 millones de toneladas, frente a las 114,45 millones calculadas por el USDA.

A esto se sumó la falta de lluvias y la continuidad de altas temperaturas en zonas productoras de dicho país, indicaron desde la corredora Granar.

Los subproductos de la soja acompañaron al poroto, con una mejora del 0,25% (US$ 3,75) en el aceite hasta los US$ 1.474,87 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,68% (US$ 3,20) para posicionarse en US$ 469,24 la tonelada.

El precio del maíz, en tanto, avanzó 1,64% (US$ 3,05) y cerró en US$ 188,38 la tonelada, como consecuencia de una proyección de cosecha en Estados Unidos menor a la esperada oficialmente y buenos datos de exportación semanales de mercadería estadounidense.

Por último, el trigo retrocedió 0,88% (US$ 1,93) y concluyó la jornada en US$ 216,05 la tonelada, "como respuesta a un mercado global bien abastecido, con la cosecha de la Unión Europea casi finalizada y con la recolección de Rusia en progreso, con rindes más elevados que los esperados, que darían como resultado la segunda mayor cosecha histórica para el principal exportador mundial del grano fino", explicaron los especialistas de Granar.

Con información de Télam