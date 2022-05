Los granos cerraron entre estables y a la baja en Rosario

Los granos cerraron con precios entre estables y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde la dinámica de negocios se vio reducida, como así también las posiciones negociadas.

Por la soja con descarga contractual se ofertaron US$ 415 la tonelada, US$ 5 más que ayer, mientras que esta condición mejoraba US$ 2 si lo que se vendía era soja sustentable.

Por otro lado, las ofertas para fijaciones se ubicaron en $ 48.760 la tonelada.

Respecto al trigo con descarga contractual, la mejor oferta por parte de la demanda se ubicó en US$ 370 la tonelada, sin presentar cambios entre ruedas, mientras que las entregas entre mayo y junio, la oferta se ubicó en US$ 365.

Para el cereal de la próxima cosecha, tuvimos ofertas de US$ 325 la tonelada para el abanico de posibilidades de entrega que iba desde noviembre hasta enero del año próximo, US$ 10 por debajo de lo ofrecido el jueves.

Por maíz, no hubo ofertas por mercadería disponible, mientras que para junio, un comprador ofreció US$ 255 la tonelada y US$ 250 para julio.

Por último, el girasol cerró a US$ 600 la tonelada.

Con información de Télam