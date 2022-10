Los granos cerraron con mayoría de bajas en Chicago

La soja cerró con una leve alza en sus precios de referencia en el mercado de Chicago, mientras que los cereales cayeron ante el avance de la cosecha estadounidense en el caso del maíz y por pronósticos de lluvias en ese país que aliviaría el déficit hídrico.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,03% (US$ 0,18) hasta los US$ 504,31 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,05% (US$ 0,28) para concluir la jornada en US$ 508,07 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora radicaron en las expectativas favorables por parte de los operadores respecto al informe semanal sobre exportaciones estadounidenses que publicará mañana el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA).

"El rango de ventas de soja esperado por los privados va de 1,7 a 2,5 millones de toneladas, muy por encima de las 724.400 toneladas del reporte oficial anterior", apuntó la corredora Granar.

Además, aportó soporte a los precios la suba del aceite, que cerró con una mejora del 2,76% (US$ 41,89) hasta los US$ 1.557,32 la tonelada.

No obstante, el avance de la cosecha norteamericana, los problemas logísticos en el Mississippi y las lluvias beneficiosas para el cultivo en Brasil pusieron límites a las mejoras en los precios.

La harina, por su parte, cayó 0,02% (US$ 0,11) y cerró a US$ 442,79 la tonelada.

En cuanto al maíz, su contrato de referencia retrocedió 0,40% (US$ 1,08) y finalizó las operaciones a US$ 267,01 la tonelada, como consecuencia del ingreso del grano de la nueva cosecha norteamericana en el circuito comercial y por las complicaciones logísticas derivadas de la bajante del caudal en el río Mississippi y en afluentes como el río Ohio.

"Además de la presión que esto genera sobre plantas de acopio que ya están operando al máximo de sus capacidades en plena cosecha gruesa, de prolongarse, esta situación podría demorar embarques desde el Golfo e intranquilizar a compradores que podrían optar por cambiar el origen de sus importaciones", señalaron desde Granar.

Por último, el trigo perdió 0,97% (US$ 3,03) y se posicionó en US$ 309,11 la tonelada, debido a los pronósticos de lluvias para la próxima semana sobre el sur de las Grandes Planicies estadounidenses.

Allí, "los trigos de invierno necesitan humedad en forma urgente, en particular sobre en Kansas, que tiene casi todo su territorio con déficit de humedad y regiones bajo condiciones de sequía de moderada a excepcional", dijo la corredora.

También sumó a la tónica bajista la firmeza del índice dólar y la devaluación del euro, que afecta la competitividad de las exportaciones estadounidenses.

Con información de Télam