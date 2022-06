Los granos cerraron con ganancias en Chicago

Los precios de los granos cerraron la jornada con ganancias en el mercado de Chicago y cortaron de esta forma con la tendencia negativa de las últimas ruedas, impulsados por mejoras en la demanda externa de granos estadounidenses y ante el accionar comprador de fondos especulativos.

El contrato de julio de la soja subió 2,30% (US$ 14,33) hasta los US$ 635,39 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 2,07% (US$ 12,40) para concluir la jornada a US$ 609,49 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en firme demanda de mercadería estadounidense, con nuevas ventas diarias a Pakistán por 352.000 toneladas y por la expectativa de los operadores sobre un posible incremento en los mandatos de corte obligatorios con biodiésel en dicho país, según marcó la corredora de granos Granar.

Además, "la estrechez del balance de soja en Estados Unidos mantiene cierta incertidumbre en cuanto a las capacidades de abastecimiento del mercado", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis.

Esta situación llevó a que el aceite de soja salte 4,26% (US$ 73,41) a US$ 1.795,41 la tonelada y haya sido también un factor del alza en el precio del poroto, mientras que la harina ganó 0,53% (US$ 2,43) y se ubicó en US$ 457,34 la tonelada.

Por su parte, el trigo subió 1,63% (US$ 6,25) y cerró en US$ 388,84 la tonelada, tras dos jornadas con fuertes pérdidas en la plaza bursátil, lo que habilitó las compras técnicas y de oportunidad durante la sesión.

Asimismo, las compras realizas por Egipto en el mercado internacional también oficiaron de soporte para las cotizaciones del cereal.

Por último, el maíz cayó 0,13% (US$ 0,39) a US$ 287,49 la tonelada en su posición de más próximo vencimiento, mientras que los contratos más alejados concluyeron con ganancias en sus cotizaciones.

La baja estuvo explicada por el avance de la cosecha brasileña y el intento de sacar granos retenidos de Ucrania, mientras que, por el lado de las subas, los fundamentos se centraron en "rumores" de nuevas compras chinas, explicaron los analistas de Granar.

Con información de Télam