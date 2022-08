Los granos cerraron con altibajos en Rosario

Los precios de los granos volvieron a cerrar con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con estabilidad en la soja, subas en el maíz y una caída en el trigo de US$ 10, en sintonía con lo sucedido en el mercado de Chicago.

Por la soja con descarga y para la fijación de mercaderías, se ofrecieron abiertamente US$ 370 la tonelada, sin cambios con respecto a ayer.

Respecto al maíz disponible, se ofrecieron US$ 220 la tonelada, US$ 5 más que en la jornada previa, mientras que la posición contractual se mantuvo sin cambios en US$ 215.

Luego, la posición septiembre experimentó un recorte de US$ 15 para arribar a US$ 220, a la vez que el tramo octubre-diciembre se negoció a US$ 225.

Por el maíz de la cosecha 2022/23 y para la descarga de mercadería entre marzo y mayo 2023, se ofrecieron de manera abierta US$ 215, US$ 210 y US$ 205 respectivamente.

Por último, el trigo con entrega contractual se pactó a US$ 275 la tonelada, lo que significó una merma de US$ 10 entre ruedas.

En cuanto al cereal correspondiente a la campaña 2022/23, las ofertas para la descarga entre noviembre y diciembre 2022 se ubicaron en US$ 270.

Por último, el girasol se comercializó a US$ 500.

Con información de Télam