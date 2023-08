La soja y el maíz cerraron con alzas en Chicago

Los precios de la soja y el maíz cerraron con alzas en el mercado de Chicago, tras la ausencia de lluvias en zonas productoras de Estados Unidos, que impulsaron el accionar comprador de los fondos de inversión.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 0,86% (US$ 4,23) hasta los US$ 490,44 la tonelada, mientras que la posición noviembre avanzó 1,39% (US$ 6,71) para concluir la jornada a US$ 486,30 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la ausencia de lluvias en zonas productoras de Estados Unidos todavía necesitadas de nuevos aportes de humedad, de cara a pronósticos de tiempo seco y caluroso para los próximos días.

A esto se sumó el buen reporte publicado ayer por la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas de Estados Unidos, que dio cuenta que la molienda de soja durante julio fue 4,72 millones de toneladas, por encima de los 4,66 millones calculados por los privados y de los 4,49 millones de junio.

Además, la entidad indicó que el volumen de las existencias de aceite de soja está en un mínimo en 10 meses, lo que explica la tónica alcista del aceite, señaló la corredora de granos Granar.

Dicho subproducto ganó 1,32% (US$ 19,18) hasta los US$ 1.472 la tonelada, mientras que la harina hizo lo propio por 0,17% (US$ 0,77) para concluir la jornada a US$ 445,88 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 1,18% (US$ 2,17) y se ubicó en US$ 184,83 la tonelada, como consecuencia de un repunte técnico de los precios de la mano de compras de los fondos especulativos.

Asimismo, "la falta de humedad en las zonas agrícolas sobre las que aún se define la productividad de cultivos tardíos aportó a la tónica alcista", dijeron desde Granar.

Por último, el trigo perdió 0,12% (US$ 0,28) y se posicionó en US$ 219,64 la tonelada.

"La atención de los operadores estuvo puesta en los nuevos ataques con drones de Rusia a los puertos ucranianos de Reni e Izmail sobre el río Danubio, la principal vía navegable por la que Kiev espera poder mover sus exportaciones. El hecho de que estas terminales se mantuvieran activas tras los ataques le restó influencia a la noticia", indicaron los especialistas.

Con información de Télam