La soja sumó cuarta suba consecutiva y supero los US$ 540 en Chicago

La soja encadenó hoy la cuarta suba consecutiva y cerró su segunda semana del año con saldo positivo en el mercado de Chicago, en US$540 la tonelada, impulsada por el clima seco y los potenciales recortes productivos en Sudamérica. en una jornada en la que el maíz y el trigo también operaron con alzas.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 1,62% (US$ 8,6) hasta los US$ 540,8 la tonelada, a la vez que el mayo lo hizo por 1,54% (US$ 8,2) para concluir la jornada a US$ 542,4 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la seguridad de los operadores en cuanto a recortes en la producción sudamericana por sequía, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, motivó al compra de contratos por parte de los fondos de inversión "la falta de definiciones de la Reserva Federal", que originaron que éstos busquen "refugio en las materias primas frente a un brote inflacionario latente en Estados Unidos", explicó la corredora de granos Granar.

Otro motivo que impulsó el precio del poroto fue la firmeza del aceite y la harina.

El primero subió 1,47% (US$ 20,9) hasta los US$ 1.439,3 la tonelada, mientras que el segundo ganó 1,75% (US$ 7,8) y se posiciona en US$ 453,9 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,75% (US$ 4,3) y cerró a US$ 250,5 la tonelada, motivado por el clima seco en Argentina y Brasil y los recortes estimados para ambas producciones.

Asimismo, las subas en los mercados energéticos sumaron presión alcista.

Por último, el trigo mejoró 1,33% (US$ 3,8) y se ubicó al cierre de las operaciones en US$ 289,3 la tonelada, como consecuencia de que en un contexto de tensión geopolítica por el conflicto ruso-ucraniano, Egipto volvió a abrir un tender para comprar trigo.

"El país de los faraones es el principal importador de trigo del mundo, y se cree que puede estar adelantando compras por la incertidumbre frente a la crisis del Mar Negro", marcó la BCR.

Con información de Télam