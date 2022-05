La soja operó en alza en Chicago, mientras que el trigo y el maíz cerraron con bajas

El precio de la soja cerró con ganancias en el mercado de Chicago ante el accionar comprador de fondos especulativos, mientras que el trigo y el maíz operaron con bajas por el firme avance de las siembras de ambos cereales en Estados Unidos.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,35% (US$ 2,20) hasta los US$ 622,07 la tonelada, a la vez que la posición julio ganó 0,21% (US$ 1,29) para posicionarse en US$ 599,75 la tonelada.

El dato de la jornada fue que los contratos más largos cerraron la rueda con bajas.

Las subas fueron explicadas por las compras de oportunidad de los fondos especulativos, mientras que las bajas estuvieron relacionadas al firme avance de la siembra en Estados Unidos, por encima de "las perspectivas de los operadores y cada vez más cerca del promedio histórico, lo que empuja hacia abajo las posiciones más lejanas", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Otro factor que impulsó la baja de los contratos más alejados fue la posible reapertura de las exportaciones de aceite de palma por parte de Indonesia, lo cual golpeó el precio del subproducto de soja con pérdidas del 0,43% (US$ 7,72) hasta los US$ 1.766,31 la tonelada, mientras que la harina tuvo un cierre positivo con ganancias del 1,08% (US$ 5,07) para ubicarse en US$ 470,79 la tonelada.

Por su parte, el trigo retrocedió 2,96% (US$ 12,95) y se posicionó en US$ 424,30 la tonelada, como consecuencia de una mejora en el progreso de la siembra estadounidense del cereal de primavera y también en la condición del cultivo de invierno.

Por último, el maíz bajó 1,84% (US$ 5,71) y concluyó las operaciones en U$S 303,82 la tonelada, por el firme avance de la siembra norteamericana y nuevas compras chinas de mercadería estadounidense.

Con información de Télam