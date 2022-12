La soja bajó $5.000 en Rosario y cerró a $95.000 la tonelada

El precio de la soja con entrega disponible y para fijaciones cayó $5.000 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y cerró a $95.000 la tonelada, tras haber alcanzado ayer un valor récord de $100.000 la tonelada.

Por el maíz con entrega disponible, se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada al igual que en la anterior rueda, mismo valor para la entrega en enero.

En cuanto al cereal de la próxima campaña, se registraron ofertas para el tramo febrero y marzo de US$ 235, abril, US$ 230; mayo, US$ 225; junio, US$ 210; y julio, US$ 205.

Por su parte, el trigo con descarga contractual se ofrecieron US$ 320 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 430 y el sorgo a US$ 230.

Con información de Télam